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Posted 18 сентября 2019, 03:21

Published 18 сентября 2019, 03:21

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Эксперт: задержанных в Приморье браконьеров из КНДР могут расстрелять

Эксперт: задержанных в Приморье браконьеров из КНДР могут расстрелять

18 сентября 2019, 03:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Восток-Медиа FISH
Оказанное сопротивление северокорейскими браконьерами российским пограничникам стало главной повесткой обсуждения в СМИ 18 сентября. Своим мнением о том, что ждёт нарушителей из соседней страны, поделился член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Член-корреспондент РАРАН Константин Сивков в интервью изданию Life поделился мнением о том, какое наказание может ожидать северокорейских браконьеров, напавших на российских пограничников.

По мнению эксперта, есть два варианта развития событий. В первом случае, они отбудут наказание в наших тюрьмах и потом выйдут на свободу. Во втором — браконьеров передадут северокорейской стороне, где, по словам Константина Сивкова, их, возможно, ждёт расстрел.

Эксперт заявил, что второй вариант возможен потому, что КНДР воспринимает Россию как своего стратегического союзника, и поэтому Пхеньян будет действовать жестоко по отношению к нарушителям. Также Сивков добавил, что по международному праву шхуна с браконьерами должна быть арестована, а в случае сопротивления — потоплена.

Отметим, что нередко во международных СМИ публикуется информация о массовых расстрелах и других зверствах по отношению к нарушителям закона в КНДР. По большей части все эти сообщения приходят из южнокорейских источников, и как обычно, они не имеют подтверждений.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в МИД России был вызван представитель КНДР, который должен передать требования российской стороны в Пхеньян по вопросу с северокорейскими браконьерами.

Напомним, что у побережья Приморья во время задержания браконьеров из соседнего государства один из экипажей шхун оказал сопротивление. В результате чего три российских пограничника получили травмы различной степени тяжести.

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#Новости#Общество#Восток-Медиа FISH#Россия#Браконьеры#КНДР#Эксперты
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