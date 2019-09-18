Эксперт: задержанных в Приморье браконьеров из КНДР могут расстрелять

Posted 18 сентября 2019, 03:21
Published 18 сентября 2019, 03:21
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Член-корреспондент РАРАН Константин Сивков в интервью изданию Life поделился мнением о том, какое наказание может ожидать северокорейских браконьеров, напавших на российских пограничников.
По мнению эксперта, есть два варианта развития событий. В первом случае, они отбудут наказание в наших тюрьмах и потом выйдут на свободу. Во втором — браконьеров передадут северокорейской стороне, где, по словам Константина Сивкова, их, возможно, ждёт расстрел.
Эксперт заявил, что второй вариант возможен потому, что КНДР воспринимает Россию как своего стратегического союзника, и поэтому Пхеньян будет действовать жестоко по отношению к нарушителям. Также Сивков добавил, что по международному праву шхуна с браконьерами должна быть арестована, а в случае сопротивления — потоплена.
Отметим, что нередко во международных СМИ публикуется информация о массовых расстрелах и других зверствах по отношению к нарушителям закона в КНДР. По большей части все эти сообщения приходят из южнокорейских источников, и как обычно, они не имеют подтверждений.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в МИД России был вызван представитель КНДР, который должен передать требования российской стороны в Пхеньян по вопросу с северокорейскими браконьерами.
Напомним, что у побережья Приморья во время задержания браконьеров из соседнего государства один из экипажей шхун оказал сопротивление. В результате чего три российских пограничника получили травмы различной степени тяжести.