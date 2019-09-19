Ещё несколько мер социальной поддержки будут введены в Приморье

Posted 19 сентября 2019, 03:49
Published 19 сентября 2019, 03:49
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Изменения были рассмотрены участниками комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания региона. Их озвучил врио вице-губернатора Сергей Максимчук. Так, изменения касаются неработающих приморцев, которым ранее присвоили звание «Почётный гражданин Приморья» или «Почётный житель Приморского края». С начала следующего года приморцы, входящие в эту категорию граждан, к Дню Приморского края будут получать 15 тысяч рублей. Ежемесячно они будут получать пять тысяч рублей. В случае, если приморца уже нет в живых, его родственникам единовременно выплатят 50 тысяч рублей.
Ещё одна мера социальной поддержки касается работников краевых и муниципальных организаций в сфере физической культуры и спорта, но проживающих в сельской местности. Им будут компенсированы расходы на ЖКУ. Однако в случае, если приморец является тренером или инструктором-методистом с высшим или средним профобразованием, то компенсация составит 100%. В других случаях предусмотрена ежемесячная денежная выплата.
На заседании также рассмотрели вопрос расширения перечня требований для получения звания «Ветеран труда Приморского края». Теперь его могут быть удостоены активисты профсоюзных организаций, которые имеют почётные грамоты.