Ещё несколько мер социальной поддержки будут введены в Приморье

Изменения были рассмотрены участниками комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания региона. Их озвучил врио вице-губернатора Сергей Максимчук. Так, изменения касаются неработающих приморцев, которым ранее присвоили звание «Почётный гражданин Приморья» или «Почётный житель Приморского края». С начала следующего года приморцы, входящие в эту категорию граждан, к Дню Приморского края будут получать 15 тысяч рублей. Ежемесячно они будут получать пять тысяч рублей. В случае, если приморца уже нет в живых, его родственникам единовременно выплатят 50 тысяч рублей.