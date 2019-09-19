Когда осела пыль: реальные причины победы КПРФ во Владивостоке

Однако неожиданную нотку, казалось бы, предсказуемой кампании дали события досрочного голосования, когда началась борьба с подвозами и подкупом. Соцсети Владивостока заполонили посты и ролики, где кандидата обвиняли одного из своих коллег в скупке голосов. Далее началась ловля у участков всех, кто шел голосовать. Людей опрашивали, снимали на камеры мобильных телефонов, задавали провокационные вопросы. Одним из идеологов кампании стал приморский олигарх Дмитрий Алексеев. Кстати, именно он был ярым сторонником продвижения в депутаты претендента от Партии РОСТа. Того, кто не смог правильно оформить подписные листы. В итоге, ход кампании на 9 округе приобрел некий истеричный оттенок. Особняком от всех событий стоял именно кандидат от КПРФ Сергей Кущенко. Последователи идеологии Маркса и Ленина в работе с избирателями делали ставку на распространение печатной агитационной продукции и точечные встречи с людьми. Как говорят эксперты, максимальное количество средств в приморской КПРФ вложили в построение сетки агитаторов, которые просто не оставили пустых мест на округе.