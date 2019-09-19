Когда осела пыль: реальные причины победы КПРФ во Владивостоке

Posted 19 сентября 2019, 09:23
Published 19 сентября 2019, 09:23
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Одномандатный избирательный округ № 9 во Владивостоке летом и осенью 2019 года стал объектов нешуточных страстей. Здесь развернулась борьба за мандат депутат Думы Владивостока, причем, гораздо серьезнее, чем в год избрания (2017) текущего состава нормотворческого органа Владивостока. За место в Думе Владивостока практически воевали Виталий Горичев, Влас Копейкин, Максим Масаров, Артем Есино, Григорий Гребенщиков и Сергей Кущенко.
Битва за мандат началась с момента назначения выборов. Напомним, что в 2018 году ранее избранный депутатом Александр Щербаков повысил свой статус и ушел в Законодательное собрание. Так как он избирался по одномандатному округу, то требовались довыборы, которые традиционно и назначили на Единый день голосования, 8 сентября. Изначально предполагалось, что довыборы пройдут тихо и почти незаметно для «большого» Владивостока. Но борьба за мандат получилась крайне громкой и насыщенной.
Столь пристальное внимание к креслу депутаты в Думе со стороны больших партий вполне логична. Сейчас в нормотворческом органе Владивостока всего две фракции — «Единая Россия», в состав которой входят 21 депутат, и КПРФ, у которых 9 мандатов. ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» сформировать свои объединения не смогли по причине малочисленности (у «соколов Жириновского» 2 кресла в Думе, у представителей двух остальных партий по 1). Существует такое понятие, как «квалифицированное большинство». Это большинство в ⅔ или ¾ голосов присутствующих или списочного состава, необходимое в ряде случаев для принятия правомочных решений. Применительно к Думе Владивостока таковых должно быть 24. Ранее, до ухода Александра Щербакова, было 22 мандата. Как показывала практика, депутаты от «пенсионеров» и «справедливороссов» объединялись вместе с партией власти и большинством голосов, проводили нужные решение.
Следовательно, «Единая Россия» была заинтересована провести в Думу своего кандидата либо лояльного самовыдвиженца, который, войдя во фракция, дал бы необходимое количество голосов. Соответственно, обе оппозиционные партии бились за то, чтобы не допустить такого исхода. Потому всего один-единственный мандат в 9 округе развернулась битва.
Первой кампанию начала «Единая Россия» со своим праймериз. Еще тогда наблюдатели откровенно говорили о том, что выбор претендентов откровенно слабый. Были шансы на победу у преданного партийца и бывшего депутата с Чуркина Дмитрия Легкого — его на округе знают и любят. Но по не совсем понятным причинам господин Легкий свою кандидатуру с участия в предварительном голосовании снял (предположительно, претендент решил не испытывать судьбу в кампании, опасаясь, что вновь всплывет тема перевалки угля, которая периодически осуществляется на базе Владморрыбпорта). В конечном счете, партия власти сделала ставку на Александра Шурыгина, бывшего директора Владивостокского цирка. Но он уже в августе снял свою кандидатуру, снова туманно объяснив свое решение семейными обстоятельствами.
Надо вспомнить в промежутке еще и попытку Партии РОСТа провести своего кандидата в избирательную кампанию, но все завершилось бесславным отказом в регистрации: допущено огромное количество ошибок при оформлении подписей.
Таким образом, на старт кампании вышли самовыдвиженец (и родственник, по слухам, депутата ЗСПК Джони Авдои) Максим Масаров, беспартийный политтехнолог и экс-мэр Корсакова Виталий Горичев, помощник депутата Влас Копейкин (ЛДПР), преподаватель Сергей Кущенко (КПРФ), Григорий Гребенщиков (Справедливая Россия) и Артем Есино (Российская партия пенсионеров). Аналитики предполагали, что основная борьба развернется между Максимом Масаровым и Виталием Горичевым. Такой прогноз еще в августе давали политологи Владивостока.
— Что касается ситуации в округе № 9, то здесь действительно остались два ресурсных кандидата: Масаров и Горичев. Конечно, некоторые из них уже устроили политическое шоу в медиаполе, но нужно понимать, что в выборах такого уровня побеждают кандидаты, который лучше отработают «полем». Поэтому интрига будет сохраняться до окончания подсчёта голосов, — констатировал политолог, генеральный директор КЦ «Эксперт групп» Павел Наливайко.
Однако неожиданную нотку, казалось бы, предсказуемой кампании дали события досрочного голосования, когда началась борьба с подвозами и подкупом. Соцсети Владивостока заполонили посты и ролики, где кандидата обвиняли одного из своих коллег в скупке голосов. Далее началась ловля у участков всех, кто шел голосовать. Людей опрашивали, снимали на камеры мобильных телефонов, задавали провокационные вопросы. Одним из идеологов кампании стал приморский олигарх Дмитрий Алексеев. Кстати, именно он был ярым сторонником продвижения в депутаты претендента от Партии РОСТа. Того, кто не смог правильно оформить подписные листы. В итоге, ход кампании на 9 округе приобрел некий истеричный оттенок. Особняком от всех событий стоял именно кандидат от КПРФ Сергей Кущенко. Последователи идеологии Маркса и Ленина в работе с избирателями делали ставку на распространение печатной агитационной продукции и точечные встречи с людьми. Как говорят эксперты, максимальное количество средств в приморской КПРФ вложили в построение сетки агитаторов, которые просто не оставили пустых мест на округе.
В итоге сложилась ситуация, когда борьба двух ресурсных кандидатов с похожей повесткой просто разорвала аудиторию, вызвав активный протест против самих же себя. Таким образом, освободилась дорога кандидату, который смог мобилизировать собственный ядерный электорат и выйти вперед. Кстати, агитаторы КПРФ в своей работе активно использовали «страшилки» жителей Чуркина — угольное лобби, с которым как бы связан Виталий Горичев. Причем, никакой доказательной базы не приводилось, но сформировать протест удалось.
По мнению политконсультанта Александра Шемелёва, в эскалации протеста на Чуркине, повинна прямая несистемная активность олигарха Дмитрия Алексеева и его соратников по «партии Роста», банально сыгравших в итоге на руку КПРФ. Тем самым Алексеев, по мнению эксперта, безжалостно подставил своего друга и партнёра Константина Богданенко. Основатели входящей в список Форбс компании DNS заигрались в политику, причём без всякого толку для своего бизнеса, считает Шемелёв. В политических телеграм-каналах Дальнего Востока уже пишут, что бессистемная протестная активность Алексеева стала последней каплей для Олега Кожемяко, уволившего в итоге Константина Богданенко с поста вице-губернатора 18 сентября.