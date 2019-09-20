Овощной склад в Приморье горел четыре часа

Posted 20 сентября 2019, 02:46
Published 20 сентября 2019, 02:46
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Пожар на овощном складе в Уссурийске по улице Лимичевская удалось потушить сегодня утром, 20 сентября в 9:33. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. При этом площадь возгорания составила 700 квадратных метров.
Напомним, что сообщение о пожаре складского помещения поступило в пожарную службу в районе полшестого утра. На место происшествия были оперативно выдвинуты пожарные расчёты. Всего участие в тушении принимали 40 человек и 9 спецмашин МЧС.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в 7:30 утра пожарным удалось предотвратить распространение огня на овощном складе. В местных соцсетях жители Уссурийска не перестают обсуждать происшествие. На этот счёт горожанами строятся ряд догадок о причинах возникновения пожара.