vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября 2019, 02:46

Published 20 сентября 2019, 02:46

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

Овощной склад в Приморье горел четыре часа

20 сентября 2019, 02:46
Сюжет
Пожар
В Приморском крае в городе Уссурийск произошёл пожар на овощном складе. Пожарным удалось полностью ликвидировать огонь спустя четыре часа после начала возгорания, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Пожар на овощном складе в Уссурийске по улице Лимичевская удалось потушить сегодня утром, 20 сентября в 9:33. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. При этом площадь возгорания составила 700 квадратных метров.

Напомним, что сообщение о пожаре складского помещения поступило в пожарную службу в районе полшестого утра. На место происшествия были оперативно выдвинуты пожарные расчёты. Всего участие в тушении принимали 40 человек и 9 спецмашин МЧС.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в 7:30 утра пожарным удалось предотвратить распространение огня на овощном складе. В местных соцсетях жители Уссурийска не перестают обсуждать происшествие. На этот счёт горожанами строятся ряд догадок о причинах возникновения пожара.

#Новости#Пожар#МЧС#Происшествие#Уссурийск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика