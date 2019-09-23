Во Владивостоке проезд в автобусе увеличили до 28 рублей

Posted 23 сентября 2019, 09:37
Published 23 сентября 2019, 09:37
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Мэрия Владивостока в ближайшее время подпишет постановление об утверждении новых тарифов на пассажирские перевозки в черте города. Теперь проезд в автобусе вместо привычных 23 рублей будет составлять 28 рублей. Изменения коснуться и стоимости проезда в трамваях, троллейбусах и фуникулёре – 20 рублей за одну поездку.
В управлении транспорта мэрии Владивостока рост цен прокомментировали тем, что с повышением тарифа будет усилен контроль над качеством обслуживания в общественном транспорте. Теперь все автобусы, троллейбусы и трамваи, обслуживающие пассажиров должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС и терминалами безналичной оплаты.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что городские перевозчики хотели поднять цены на проезд в маршрутных автобусах до 31-34 рублей за проезд.