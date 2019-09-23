Во Владивостоке проезд в автобусе увеличили до 28 рублей

Мэрия Владивостока в ближайшее время подпишет постановление об утверждении новых тарифов на пассажирские перевозки в черте города. Теперь проезд в автобусе вместо привычных 23 рублей будет составлять 28 рублей. Изменения коснуться и стоимости проезда в трамваях, троллейбусах и фуникулёре – 20 рублей за одну поездку.