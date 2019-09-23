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Posted 23 сентября 2019, 09:37

Published 23 сентября 2019, 09:37

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Во Владивостоке проезд в автобусе увеличили до 28 рублей

Во Владивостоке проезд в автобусе увеличили до 28 рублей

23 сентября 2019, 09:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Общественный транспорт
Городская комиссия по вопросам регулирования цен на перевозки пассажиров утвердила новые тарифы для общественного транспорта Владивостока. Отмечается что новые цены на проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях и фуникулёре начнут действовать после подписания соответствующего постановления, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Мэрия Владивостока в ближайшее время подпишет постановление об утверждении новых тарифов на пассажирские перевозки в черте города. Теперь проезд в автобусе вместо привычных 23 рублей будет составлять 28 рублей. Изменения коснуться и стоимости проезда в трамваях, троллейбусах и фуникулёре – 20 рублей за одну поездку.

В управлении транспорта мэрии Владивостока рост цен прокомментировали тем, что с повышением тарифа будет усилен контроль над качеством обслуживания в общественном транспорте. Теперь все автобусы, троллейбусы и трамваи, обслуживающие пассажиров должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС и терминалами безналичной оплаты.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что городские перевозчики хотели поднять цены на проезд в маршрутных автобусах до 31-34 рублей за проезд.

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#Новости#Общество#Владивосток#Общественный транспорт#Тарифы
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