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Posted 24 сентября 2019, 07:29

Published 24 сентября 2019, 07:29

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Более 700 врачей в Приморье получают ежемесячную выплату

Более 700 врачей в Приморье получают ежемесячную выплату

24 сентября 2019, 07:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Больница
Более 700 молодых специалистов получают ежемесячную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. В их число входят молодые специалисты и те, кто работает на территориях, приравненных к Крайнему Северу. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в департаменте здравоохранения региона, вопросы привлечения молодых специалистов является приоритетной задачей национального проекта «Здравоохранение». С начала текущего года в крае действует пять мер социальной поддержки молодых медицинских работников.

«Они распространяются и на врачей, и на средний медперсонал. Это беспрецедентные меры, ими может похвастаться далеко не каждый регион России. В Приморском крае медицинским работникам выплачиваются единовременные и ежемесячные выплаты, выплаты за выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях, действует компенсация за наем жилого помещения и расходов на жилищно-коммунальные услуги», — подчеркнул врио вице-губернатора региона Виктор Фисенко.

В медицинские учреждения на выплаты уже направлено более 90 миллионов рублей в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения региона» на 2013–2021 годы.

«Из них 56,6 миллиона рублей — на ежемесячные выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в течение одного года после окончания вуза, и врачам, работающим в медучреждениях на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера», — рассказали представители департамента здравоохранения края.

#Новости#Общество#Больница#Владивосток#Выплаты#АПК
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