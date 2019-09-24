Более 700 врачей в Приморье получают ежемесячную выплату

Posted 24 сентября 2019, 07:29
Published 24 сентября 2019, 07:29
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Как рассказали корреспонденту агентства в департаменте здравоохранения региона, вопросы привлечения молодых специалистов является приоритетной задачей национального проекта «Здравоохранение». С начала текущего года в крае действует пять мер социальной поддержки молодых медицинских работников.
«Они распространяются и на врачей, и на средний медперсонал. Это беспрецедентные меры, ими может похвастаться далеко не каждый регион России. В Приморском крае медицинским работникам выплачиваются единовременные и ежемесячные выплаты, выплаты за выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях, действует компенсация за наем жилого помещения и расходов на жилищно-коммунальные услуги», — подчеркнул врио вице-губернатора региона Виктор Фисенко.
В медицинские учреждения на выплаты уже направлено более 90 миллионов рублей в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения региона» на 2013–2021 годы.
«Из них 56,6 миллиона рублей — на ежемесячные выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в течение одного года после окончания вуза, и врачам, работающим в медучреждениях на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера», — рассказали представители департамента здравоохранения края.