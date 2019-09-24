Более 700 врачей в Приморье получают ежемесячную выплату

«Они распространяются и на врачей, и на средний медперсонал. Это беспрецедентные меры, ими может похвастаться далеко не каждый регион России. В Приморском крае медицинским работникам выплачиваются единовременные и ежемесячные выплаты, выплаты за выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях, действует компенсация за наем жилого помещения и расходов на жилищно-коммунальные услуги», — подчеркнул врио вице-губернатора региона Виктор Фисенко.