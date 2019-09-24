Медработники Приморья активно пользуются мерами социальной поддержки

Posted 24 сентября 2019, 08:53
Published 24 сентября 2019, 08:53
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
По информации департамента здравоохранения Приморского края, с начала текущего года в регионе действует пять мер социальной поддержки для медицинских работников в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Приморья» на 2013–2021 годы по инициативе Олега Кожемяко.
«Из 39 трудоустроившихся медработников: 21 человек — это врачи первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, получившие разовые выплаты размером от 500 до 700 тысяч рублей. Еще 18 человек — это фельдшеры и медицинские сестры, которым единовременно выплачено от 200 до 300 тысяч рублей», — рассказал врио вице-губернатора — директор департамента здравоохранения Виктор Фисенко.
Некоторые молодые специалисты, а также те, кто работает на территориях Крайнего Севера, получают ежемесячно 10 тысяч рублей к основному окладу. Кроме того медики могут претендовать на компенсацию затрат по съему жилого помещения в случае, если они могут подтвердить свои расходы документально. Компенсация составляет 100% от фактически понесенных расходов, при условии, если они не превышают 20 тысяч рублей в месяц.
Отметим, работа по привлечению молодых специалистов в область здравоохранения — приоритетная задача национального проекта «Здравоохранение».