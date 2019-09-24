Медработники Приморья активно пользуются мерами социальной поддержки

Некоторые молодые специалисты, а также те, кто работает на территориях Крайнего Севера, получают ежемесячно 10 тысяч рублей к основному окладу. Кроме того медики могут претендовать на компенсацию затрат по съему жилого помещения в случае, если они могут подтвердить свои расходы документально. Компенсация составляет 100% от фактически понесенных расходов, при условии, если они не превышают 20 тысяч рублей в месяц.