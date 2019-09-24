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Posted 24 сентября 2019, 08:53

Published 24 сентября 2019, 08:53

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Медработники Приморья активно пользуются мерами социальной поддержки

Медработники Приморья активно пользуются мерами социальной поддержки

24 сентября 2019, 08:53
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Медицина
Почти 40 медицинских работников стали сотрудниками больниц и поликлиник в Приморье. Они получили от администрации края единовременную денежную выплату в размере от 200 до 700 тысяч рублей. На сегодняшний день сумма единовременных выплат составила 20,1 миллиона рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации департамента здравоохранения Приморского края, с начала текущего года в регионе действует пять мер социальной поддержки для медицинских работников в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Приморья» на 2013–2021 годы по инициативе Олега Кожемяко.

«Из 39 трудоустроившихся медработников: 21 человек — это врачи первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, получившие разовые выплаты размером от 500 до 700 тысяч рублей. Еще 18 человек — это фельдшеры и медицинские сестры, которым единовременно выплачено от 200 до 300 тысяч рублей», — рассказал врио вице-губернатора — директор департамента здравоохранения Виктор Фисенко.

Некоторые молодые специалисты, а также те, кто работает на территориях Крайнего Севера, получают ежемесячно 10 тысяч рублей к основному окладу. Кроме того медики могут претендовать на компенсацию затрат по съему жилого помещения в случае, если они могут подтвердить свои расходы документально. Компенсация составляет 100% от фактически понесенных расходов, при условии, если они не превышают 20 тысяч рублей в месяц.

Отметим, работа по привлечению молодых специалистов в область здравоохранения — приоритетная задача национального проекта «Здравоохранение».

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