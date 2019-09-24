Совсем молоденькая: во Владивостоке 19-летняя девушка выпала с 4 этажа

Posted 24 сентября 2019, 07:25
Published 24 сентября 2019, 07:25
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Как рассказывают очевидцы происшествия, в понедельник, 23 сентября, из окна четвёртого этажа многоквартирного дома по улице Днепровский переулок выпала молодая девушка. Свидетели сообщают, на место происшествия приехала карета скорой помощи и забрала девушку. При этом у людей стали возникать вопросы насчёт того, смогла ли выжить девушка или нет.
В региональном управлении Следственного комитета России подтвердили информацию о происшествии и сообщили, что 19-летняя девушка выжила. Сейчас она находится в больнице. В управлении добавили, что по факту случившегося уже началась проверка.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке из окна 10 этажа по улице Нейбута выпал 12-летний мальчик. Прибывшие на место происшествия врачи пытались спасти жизнь подростку.