Совсем молоденькая: во Владивостоке 19-летняя девушка выпала с 4 этажа

Как рассказывают очевидцы происшествия, в понедельник, 23 сентября, из окна четвёртого этажа многоквартирного дома по улице Днепровский переулок выпала молодая девушка. Свидетели сообщают, на место происшествия приехала карета скорой помощи и забрала девушку. При этом у людей стали возникать вопросы насчёт того, смогла ли выжить девушка или нет.