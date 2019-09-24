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Posted 24 сентября 2019, 07:25

Published 24 сентября 2019, 07:25

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Совсем молоденькая: во Владивостоке 19-летняя девушка выпала с 4 этажа

Совсем молоденькая: во Владивостоке 19-летняя девушка выпала с 4 этажа

24 сентября 2019, 07:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Жительница Владивостока выпала с 4 этажа многоквартирного дома на улице Днепровский переулок. Пострадавшую доставили в одну из городских больниц, а по данному факту проводится проверка, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказывают очевидцы происшествия, в понедельник, 23 сентября, из окна четвёртого этажа многоквартирного дома по улице Днепровский переулок выпала молодая девушка. Свидетели сообщают, на место происшествия приехала карета скорой помощи и забрала девушку. При этом у людей стали возникать вопросы насчёт того, смогла ли выжить девушка или нет.

В региональном управлении Следственного комитета России подтвердили информацию о происшествии и сообщили, что 19-летняя девушка выжила. Сейчас она находится в больнице. В управлении добавили, что по факту случившегося уже началась проверка.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке из окна 10 этажа по улице Нейбута выпал 12-летний мальчик. Прибывшие на место происшествия врачи пытались спасти жизнь подростку.

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