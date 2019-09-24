В одном из районов Приморья стартовал отопительный сезон

Posted 24 сентября 2019, 05:02
Published 24 сентября 2019, 05:02
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В департаменте по ЭКХ и топливным ресурсам корреспонденту агентства рассказали о том, что решение о подаче тепла в школы и детские сады Тернейского района края было принято ввиду понижения температуры воздуха. В социальные объекты тепло будут подавать в утреннее и в ночное время суток. В многоквартирные дома района тепло поступит до 15 октября текущего года.
До этого же периода отопительный сезон должен начаться не только в Тернейском, но и в других северных районах края.
На сегодняшний день в регионе завершается подготовка к отопительному сезону в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013–2021 годы.
«Заканчивается ремонт оборудования, сетей, регулируются внутридомовые системы, завозится топливо на котельные», — рассказала врио вице-губернатора Приморского края Елена Пархоменко.
На сегодняшний день к холодам готовы более 800 котельных. Они отапливают около 1,7 тысячи социально значимых объектов и более 12 тысяч жилых домов в регионе.