В одном из районов Приморья стартовал отопительный сезон

В департаменте по ЭКХ и топливным ресурсам корреспонденту агентства рассказали о том, что решение о подаче тепла в школы и детские сады Тернейского района края было принято ввиду понижения температуры воздуха. В социальные объекты тепло будут подавать в утреннее и в ночное время суток. В многоквартирные дома района тепло поступит до 15 октября текущего года.