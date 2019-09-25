Обратная сторона медали: чем опасна подозрительно хорошая погода в Приморье

Однако у благоприятной погодной ситуации есть и обратная сторона медали. Из-за установившегося сухого и тёплого периода увеличился уровень пожароопасности леса. По краю сейчас 2-3 класс, хуже всего в Хасанском районе — 4, то есть высокий класс. Об этом свидетельствуют метеорологические показатели.