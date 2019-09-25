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Posted 25 сентября 2019, 07:11

Published 25 сентября 2019, 07:11

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Обратная сторона медали: чем опасна подозрительно хорошая погода в Приморье

25 сентября 2019, 07:11
Сюжет
Погода
Синоптики обнадёжили приморцев — хорошая погода будет сохраняться. Завтра, 26 сентября, во Владивостоке, например, потеплеет до +24 градусов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали в «Примпогоде», малооблачность и сухость региону обеспечивает антициклональный характер погоды. В ближайшие 24 часа ядро антициклона будет находиться над Японским морем, поэтому осадков не ожидается, температурный фон будет прежним, то есть высоким.

«В предстоящие сутки станет теплее, значения минимальных и максимальных температур повысятся на 2-5 градусов», — сделали вывод специалисты.

Во Владивостоке в предстоящие сутки тоже станет ещё теплее. Ночью будет +13… +15 градусов, завтра днём столбики термометров поднимутся до 21-24 градусов со знаком «плюс».

Однако у благоприятной погодной ситуации есть и обратная сторона медали. Из-за установившегося сухого и тёплого периода увеличился уровень пожароопасности леса. По краю сейчас 2-3 класс, хуже всего в Хасанском районе — 4, то есть высокий класс. Об этом свидетельствуют метеорологические показатели.

РИА «Восток-Медиа» писало о том, какой прогноз сделали синоптики на грядущий октябрь.

#Новости#Общество#Погода#Пожар#Прогноз погоды
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