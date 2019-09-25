Обратная сторона медали: чем опасна подозрительно хорошая погода в Приморье

Posted 25 сентября 2019, 07:11
Published 25 сентября 2019, 07:11
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Как корреспонденту агентства рассказали в «Примпогоде», малооблачность и сухость региону обеспечивает антициклональный характер погоды. В ближайшие 24 часа ядро антициклона будет находиться над Японским морем, поэтому осадков не ожидается, температурный фон будет прежним, то есть высоким.
«В предстоящие сутки станет теплее, значения минимальных и максимальных температур повысятся на 2-5 градусов», — сделали вывод специалисты.
Во Владивостоке в предстоящие сутки тоже станет ещё теплее. Ночью будет +13… +15 градусов, завтра днём столбики термометров поднимутся до 21-24 градусов со знаком «плюс».
Однако у благоприятной погодной ситуации есть и обратная сторона медали. Из-за установившегося сухого и тёплого периода увеличился уровень пожароопасности леса. По краю сейчас 2-3 класс, хуже всего в Хасанском районе — 4, то есть высокий класс. Об этом свидетельствуют метеорологические показатели.
РИА «Восток-Медиа» писало о том, какой прогноз сделали синоптики на грядущий октябрь.