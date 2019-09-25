Пенсионеры займутся йогой и ходьбой на форуме для старшего поколения в Приморье

В ходе форума участники обсудят, как найти работу в почётном возрасте, какие проблему трудоустройства существуют в регионе и как их можно будет решить в кротчайшие сроки. Примечательно, что на данном форуме для пенсионеров приготовили не только деловую, но и обширную культурную, спортивную и развлекательную программу. Поэтому организаторы просят участников обязательно взять с собой спортивную форму.