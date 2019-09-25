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Posted 25 сентября 2019, 08:34

Published 25 сентября 2019, 08:34

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Пенсионеры займутся йогой и ходьбой на форуме для старшего поколения в Приморье

Пенсионеры займутся йогой и ходьбой на форуме для старшего поколения в Приморье

25 сентября 2019, 08:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Пенсионеры
В пятницу, 27 сентября, в столице Дальнего Востока состоится форум «Полезно пенсионерам», в рамках которого запланирована обширная деловая, культурная и познавательная программа. Для пенсионеров будут доступны площадки медицинского и социального обслуживания, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В департаменте труда и социального развития края Приморья корреспонденту агентства рассказали о том, что мероприятие, форум для старшего поколения «Полезно пенсионерам», состоится в пятницу, 27 сентября, в концертном комплексе «Феско Холл» в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013–2021 годы.

В ходе форума участники обсудят, как найти работу в почётном возрасте, какие проблему трудоустройства существуют в регионе и как их можно будет решить в кротчайшие сроки. Примечательно, что на данном форуме для пенсионеров приготовили не только деловую, но и обширную культурную, спортивную и развлекательную программу. Поэтому организаторы просят участников обязательно взять с собой спортивную форму.

«Скандинавская ходьба, цигун, коуч-йога и йога смеха, обучение приемам самообороны. Если вы хотите попробовать себя в спортивных занятиях, которые будут организованы на полях форума, возьмите с собой спортивную форму и удобную обувь», — рассказали организаторы форума.

Помимо этого пенсионеры смогут в рамках форума посетить конкурс вокального искусства «Поединки хоров». Любителей хореографии ждёт фестиваль танцевальных коллективов 50+. В обеденное время организаторы проведут конкурс элегантного возраста «Нам года — не беда». Пенсионерам предоставят возможность стать волонтёрами и пополнить ряды добровольческих организаций.

Кроме того, у участников форума будет возможность посетить занятия по мобильной грамотности и творческие мастер-классы, а также ярмарки товаров «Бабушкин сундук».

Отметим, форум проходит в рамках региональной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

#Новости#Общество#Пенсионеры#Владивосток#АПК#Форум
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