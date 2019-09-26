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Posted 26 сентября 2019, 02:12

Published 26 сентября 2019, 02:12

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Врачи из Ростова — акушер-гинеколог и медсестра — переезжают на работу в Приморье

Врачи из Ростова — акушер-гинеколог и медсестра — переезжают на работу в Приморье

26 сентября 2019, 02:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
В Приморском крае будут работать врачи из Ростова — ради этого они переезжают в дальневосточный регион. Дальнегорскую городскую больницу пополнили новые специалисты, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В регионе решаются кадровые проблемы в сфере здравоохранения. Так, один медицинский коллектив пополнят квалифицированные специалисты из Ростова. Семейная пара решила переехать в Дальнегорск. Мужчина займёт место акушера-гинеколога, а женщина будет работать медсестрой в сосудистом отделении горбольницы.

К слову, в больнице решили остаться четыре молодых фельдшера — все обучались в училище и получили по 300 тысяч подъёмных по программе, инициированной главой края Олегом Кожемяко. Штат больницы пополнили также три терапевта, один из которых будет исполнять свои обязанности в амбулатории Рудной Пристани, и клинический лаборант (он приступит к работе в октябре).

Все врачи, по словам главврача Виктора Прудникова, ежемесячно получают на 10 тысяч больше, так как работают в северных территориях.

«Как и в случае с семейной парой из Ростовской области, для клинического лаборанта мы предусмотрели жилье, аренду которого также будем гасить за счет мер социальной поддержки», — уточнил Виктор Прудников.

Врио вице-губернатора региона Виктор Фисенко неоднократно говорил о том, что кадровые вопросы — одно из главных направлений реализации нацпроекта «здравоохранение».

«Глава края уделяется особое внимание этому направлению. Можно смело говорить о том, что в плане соцподдержки медработников в Приморье приняты беспрецедентные меры», — утверждает заместитель Олега Кожемяко.

Напомним, в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013–2021 годы специалисты с медицинским образованием получают единовременные выплаты (от 200 до 700 тысяч рублей), ежемесячные выплаты (10 тысяч рублей в северных районах). Кроме того, врачам компенсируют затраты на жильё и платят за подтверждённый диагноз онкологического заболевания, выявленный на ранней стадии.

#Новости#Общество#АПК#Касается каждого
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