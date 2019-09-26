Врачи из Ростова — акушер-гинеколог и медсестра — переезжают на работу в Приморье

К слову, в больнице решили остаться четыре молодых фельдшера — все обучались в училище и получили по 300 тысяч подъёмных по программе, инициированной главой края Олегом Кожемяко. Штат больницы пополнили также три терапевта, один из которых будет исполнять свои обязанности в амбулатории Рудной Пристани, и клинический лаборант (он приступит к работе в октябре).