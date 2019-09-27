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Posted 27 сентября 2019, 07:22

Published 27 сентября 2019, 07:22

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

В школах Приморья прошли свои выборы

В школах Приморья прошли свои выборы

27 сентября 2019, 07:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Форум
В первый осенний месяц в школах Приморского края состоялись выборы, участие в которых приняли около 35 тысяч учеников. Школьники, по итогам выборов, сформировали органы ученического самоуправления в образовательных учреждениях, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В рамках пятого, юбилейного форума молодёжного самоуправления, который стартовал во Всероссийском детском центре «Океан» с пятницы, 27 сентября, председатель Приморской краевой организации «Российский союз молодёжи» Максим Пряженников рассказал о том, что в общеобразовательных учреждениях региона состоялись выборы органов ученического самоуправления.

«Сразу в 243 школах прошли выборы. И участие в них приняли 35 тысяч школьников Приморского края. В 2019 году регион вышел на новый уровень», — рассказал Максим Пряженников.

Он также отметил, что, в большей части, те, кому удалось победить на школьных выборах, сейчас принимают участие в форуме молодёжного самоуправления.

Напомним, в Приморье активно поддерживаются проекты юных жителей региона и молодёжные инициативы. Ежегодно в крае проходит сразу несколько образовательных форумов, один из которых — форум молодёжного самоуправления, который в 2019 году отмечает свой небольшой юбилей. На протяжении трёх дней участники в ВДЦ «Океан» смогут узнать, как развить в себе лидерские способности, выйти из зоны комфорта и разработать проекты, направленные на улучшение качества образования и развития института ученического самоуправления. Форум проходит в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность», являющийся частью национального проекта «Образование».

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