В школах Приморья прошли свои выборы

Напомним, в Приморье активно поддерживаются проекты юных жителей региона и молодёжные инициативы. Ежегодно в крае проходит сразу несколько образовательных форумов, один из которых — форум молодёжного самоуправления, который в 2019 году отмечает свой небольшой юбилей. На протяжении трёх дней участники в ВДЦ «Океан» смогут узнать, как развить в себе лидерские способности, выйти из зоны комфорта и разработать проекты, направленные на улучшение качества образования и развития института ученического самоуправления. Форум проходит в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность», являющийся частью национального проекта «Образование».