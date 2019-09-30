Борис Кубай — про аномалию, осеннюю одежду и прощание с летом

Posted 30 сентября 2019, 06:02
Published 30 сентября 2019, 06:02
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Среднесуточная температура воздуха во многих районах региона в третьей декаде сентября превышала норму на 2-4 градуса, в последние дни — уже на 6-8 градусов. Столбики термометров поднимались до 25-30 градусов тепла.
«Я бы сказал, что аномалия. Такое явление характерно для конца августа, но не для конца сентября», — Борис Кубай.
Однако радоваться небывалому теплу осталось недолго. В конце этой недели случится полная замена воздушной массы. Место субтропиков займёт несколько трансформированная арктическая воздушная масса. Это приведёт к тому, что температура воздуха в нижней тропосфере к 4 октября опустится с +15 до +3, а 5 октября — вообще до 0 градусов.
«Словом, приморцам придётся попрощаться с летом и перейти на осеннюю форму одежды. Но учитывая тип атмосферной циркуляции, можно сделать вывод, что дальнейшего похолодания не будет, и с начала следующей недели начнёт постепенно теплеть, хотя температур воздуха, как сегодня, уже не будет», — подытожил Борис Викторович.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о 81-летнем температурном рекорде, который был побит во Владивостоке на минувших выходных. При этом 4 октября в регионе сильно похолодает, будет дождь, где-то даже снег. Зато краю не угрожает тайфун № 18, о чём тоже ранее сообщил Борис Кубай.