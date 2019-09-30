Борис Кубай — про аномалию, осеннюю одежду и прощание с летом

«Словом, приморцам придётся попрощаться с летом и перейти на осеннюю форму одежды. Но учитывая тип атмосферной циркуляции, можно сделать вывод, что дальнейшего похолодания не будет, и с начала следующей недели начнёт постепенно теплеть, хотя температур воздуха, как сегодня, уже не будет», — подытожил Борис Викторович.