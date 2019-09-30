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Posted 30 сентября 2019, 12:04

Published 30 сентября 2019, 12:04

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Картина дня в Приморье: «дорогие» автобусы, пробки и очередной тайфун

Картина дня в Приморье: «дорогие» автобусы, пробки и очередной тайфун

30 сентября 2019, 12:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
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Помимо привычных утренних пробок и переполненных автобусов, жителей Владивостока ждало новое разочарование в виде повышения стоимости проезда. Однако повышение стоимости проезда пока ещё никак не сказалось на улучшении качества обслуживания пассажирских перевозок.

В мэрии неоднократно говорили о том, что во Владивосток поступила новая партия автобусов, но все они перешли на баланс предприятия ВПОПАТ-1. Что касается других перевозчиков, то те по-прежнему используют старый автопарк с огромным пробегом по дорогам города. Повлияет ли изменение стоимости на закупку нового автотранспорта, пока неясно. Тем временем, жители Владивостока не перестают говорить о том, что считают неправильным решением повысить стоимость проезда в автобусах, которые находятся не в самом лучшем состоянии.

Пробка

Жители региона в первый рабочий день на текущей неделе, 30 сентября, простояли несколько часов в километровой пробке, которая началась от остановки «Железнодорожный вокзал» и закончилась в районе «Авангарда». Всему виной — очередные ремонтные работы. В столице Дальнего Востока продолжается перекладка тепловых сетей. Однако если раньше рабочие перекрыли только одну сторону, то теперь пришёл «час» для другой стороны. Однако с 17:00 в краевом центре началась серьёзная пробка.

Тайфун

Главный синоптик Приморского края Борис Кубай рассказал о судьбе тайфуна под восемнадцатым номером «Митаг». Чтобы тайфун, пройдя Японию и Корейский полуостров, повернул на Приморье в сентябре и октябре, ему очень нужно получить второе дыхание через регенерацию на атмосферном фронте. В случае с этим тайфуном атмосферный фронт не успеет выйти, поэтому стихия не просто не повернётся в сторону Приморья, но и будет слабеть.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на выходных во Владивостоке был побит 81-летний температурный рекорд. При этом конец новой недели обещает быть холодным и дождливым (в ряде районов даже снежным).

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