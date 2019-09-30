Картина дня в Приморье: «дорогие» автобусы, пробки и очередной тайфун

В мэрии неоднократно говорили о том, что во Владивосток поступила новая партия автобусов, но все они перешли на баланс предприятия ВПОПАТ-1. Что касается других перевозчиков, то те по-прежнему используют старый автопарк с огромным пробегом по дорогам города. Повлияет ли изменение стоимости на закупку нового автотранспорта, пока неясно. Тем временем, жители Владивостока не перестают говорить о том, что считают неправильным решением повысить стоимость проезда в автобусах, которые находятся не в самом лучшем состоянии.