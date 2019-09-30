Настоящие мастера импровизации выступят на Джазовом фестивале во Владивостоке

Posted 30 сентября 2019, 06:16
Published 30 сентября 2019, 06:16
Modified 1 сентября 2022, 03:25
Updated 1 сентября 2022, 03:25
В пресс-службе Приморской краевой филармонии рассказали о том, что в начале ноября текущего года жители региона, ценители джаза встретят очередной Международный джазовый фестиваль. Уже известно, что участие в нём примут исполнители не только из России, но и Франции, Японии, США.
«В рамках джазового фестиваля будут представлены 9 концертов, которые достойны самого пристального внимания, ведь выступают настоящие мастера импровизации: Вадим Эйленкриг, CHANDA RULE и трио Олега Бутмана, SY SMITH и Эстрадный оркестр под управлением Дмитрия Бутенко, Woongsan Вand, Проект Подымкина „Квартет Батиста Эрбина“ (Россия — Франция), Приморские джаз — бэнды, Себастиан Студницкий и впервые Тихоокеанский симфонический оркестр, „Sweet Megg & The Wayfarers“ и цыганский джаз, „Пианист счастья“ — Джеки Террассон — самый популярный из всех джазовых пианистов Франции» — рассказала помощник художественного руководителя Приморской краевой филармонии Ольга Седова.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в рамках Международного джазового фестиваля на сцене Приморской краевой филармонии выступят и приморские джазовые коллективы, победители Джазового марафона, который состоялся в конце сентября в столице Дальнего Востока.