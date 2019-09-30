Настоящие мастера импровизации выступят на Джазовом фестивале во Владивостоке

В пресс-службе Приморской краевой филармонии рассказали о том, что в начале ноября текущего года жители региона, ценители джаза встретят очередной Международный джазовый фестиваль. Уже известно, что участие в нём примут исполнители не только из России, но и Франции, Японии, США.