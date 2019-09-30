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Posted 30 сентября 2019, 06:16

Published 30 сентября 2019, 06:16

Modified 1 сентября 2022, 03:25

Updated 1 сентября 2022, 03:25

Настоящие мастера импровизации выступят на Джазовом фестивале во Владивостоке

30 сентября 2019, 06:16
Сюжет
Фестиваль
С 8 по 16 ноября столица Дальнего Востока встретит знаменитых джазовых исполнителей. Регион «накроет» Международный джазовый фестиваль, участие в котором традиционно примут представители нескольких стран, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе Приморской краевой филармонии рассказали о том, что в начале ноября текущего года жители региона, ценители джаза встретят очередной Международный джазовый фестиваль. Уже известно, что участие в нём примут исполнители не только из России, но и Франции, Японии, США.

«В рамках джазового фестиваля будут представлены 9 концертов, которые достойны самого пристального внимания, ведь выступают настоящие мастера импровизации: Вадим Эйленкриг, CHANDA RULE и трио Олега Бутмана, SY SMITH и Эстрадный оркестр под управлением Дмитрия Бутенко, Woongsan Вand, Проект Подымкина „Квартет Батиста Эрбина“ (Россия — Франция), Приморские джаз — бэнды, Себастиан Студницкий и впервые Тихоокеанский симфонический оркестр, „Sweet Megg & The Wayfarers“ и цыганский джаз, „Пианист счастья“ — Джеки Террассон — самый популярный из всех джазовых пианистов Франции» — рассказала помощник художественного руководителя Приморской краевой филармонии Ольга Седова.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в рамках Международного джазового фестиваля на сцене Приморской краевой филармонии выступят и приморские джазовые коллективы, победители Джазового марафона, который состоялся в конце сентября в столице Дальнего Востока.

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