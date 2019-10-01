Почти 400 молодых специалистов пришли в школы Приморья

Posted 1 октября 2019, 02:16
Published 1 октября 2019, 02:16
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В департаменте образования и науки региона корреспонденту агентства рассказали о том, что, в рамках реализации государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2013–2021 годы, в новом учебном году школы Приморского края встретили молодых учителей, который теперь являются полноценными работниками сферы образования. Так, в школы Владивостока пришли работать 113 человек, в Уссурийск прибыло 69 человек, в Находку — 23 педагога. В целом, учреждения образования пополнились 372 молодыми специалистами. В сравнении, в 2018 году их было всего 184.
«Традиционно наибольший приток кадров в эту сферу во Владивостоке — 113 человек, в Уссурийск прибыло 69 специалистов, в Находку — 23. В школы по краю прибыло 320 молодых специалистов: 99 учителей в дальневосточной столице, 64 — в Уссурийске, 17 — в Находке, по 11 человек — в Спасске-Дальнем и Артеме, по 10 — в Партизанском и Хорольском районах и так далее», — рассказала врио вице-губернатора Приморья Наталья Бондаренко.
Новых воспитателей встретили воспитанники учреждений дошкольного образования. Всего их 40 человек, что почти в три раза больше, чем в прошлом году.
В Приморском крае оказывают поддержку молодыми специалистам. В регионе начали действовать новые меры социальной поддержки по инициативе главы края Олега Кожемяко. Так, с первого декабря прошлого года тем, кто устроился на работу в учреждения образования, полагается единовременная выплата в размере от 250 до 440 тысяч рублей. Установлена компенсация 50% расходов за наем жилья и 25% стоимости путевки в санаторий. Также предусмотрены ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам и их наставникам.