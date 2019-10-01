Почти 400 молодых специалистов пришли в школы Приморья

В департаменте образования и науки региона корреспонденту агентства рассказали о том, что, в рамках реализации государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2013–2021 годы, в новом учебном году школы Приморского края встретили молодых учителей, который теперь являются полноценными работниками сферы образования. Так, в школы Владивостока пришли работать 113 человек, в Уссурийск прибыло 69 человек, в Находку — 23 педагога. В целом, учреждения образования пополнились 372 молодыми специалистами. В сравнении, в 2018 году их было всего 184.