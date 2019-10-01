Проект транспортных карт в Хабкрае не заработал даже с третьего раза

Posted 1 октября 2019, 08:15
Published 1 октября 2019, 08:15
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Согласно данным ведомства, в крае СТК заработали на 80 маршрутах, которые обслуживают 163 единицы транспорта. Подписано 42 соглашения с компаниями-перевозчиками. Процесс внедрения СТК идет по краю неравномерно. Где-то карты заработали еще летом, а где-то так и не заработали до сих пор.
Самая сложная ситуация с внедрением СТК по-прежнему в Хабаровске.
«В Хабаровске заключено три соглашения. На сегодняшний день оператор передал часть оборудования ИП Васильеву, который осуществляет перевозки по четырем маршрутам в Хабаровске: №10, 24, 40 и 56. Всего предстоит подключить к системе более 80 автобусов. В ближайшее время, социальной транспортной картой можно будет расплачиваться в автобусах этого перевозчика», цитирует официальный пресс-релиз Минсоцзащиты комментарий заместителя главы министерства Натальи Нелюбиной.
Итого оплатить поездку социальной транспортной картой в краевом центре могут пассажиры всего четырех маршрутов. Другими словами, добрая половина льготников региона – население Хабаровска, как известно составляет порядка 50% населения края – фактически остается пока за бортом важного социального проекта, каковым внедрение СТК называют региональные власти.
Загвоздка в том, что перевозчики по-прежнему крайне неохотно идут на подписание соответствующих соглашений, даже несмотря на то, что Минсоцзащиты пересмотрело их изначальные условия и учло ключевые замечания перевозчиков. Тем не менее, нерешенными остаются ряд важных технических и организационных вопросов. В частности, программное обеспечение терминалов оплаты, установленных в городских автобусах, не позволяет им считывать СТК, а необходимую доработку официальный оператор СТК в Хабаровске – компания «Новое поколение» - так и не провел, несмотря на то, что это являлось одним из ключевых условий госконтракта.
Вообще к «Новому поколению» много вопросов как у городских властей, так и у СМИ. В прессе уже обсуждался вопрос, как могла выиграть конкурс компания, в штате которой всего два сотрудника, компетенции ее руководителя далеки от сферы информационных технологий, а в портфеле нет ни одного успешного кейса по реализации аналогичных проектов.
Как сообщил источник, знакомый с рынком городских пассажирских перевозок Хабаровска, процесс заключения соглашений с перевозчиками сейчас идет путем силового давления на бизнес. Даже после заключения соглашения перевозчики не в состоянии принимать оплату по СТК на всех маршрутах, так как оборудование для считывания карт предоставляется в недостаточном количестве. Поэтому ставят его только на автобусы, обслуживающие отдельные маршруты. Терминалы предоставляются перевозчикам бесплатно, однако в случае поломки они обязаны будут возместить краевому оператору полную стоимость оборудования. Стоит один терминал порядка 60 тысяч рублей. О том, чтобы адаптировать уже установленное в автобусах оборудование к считыванию СТК, как это предусмотрено изначальными условиями контракта, речь уже не идет.
Напомним, что сроки внедрения СТК срываются уже не в первый раз. Изначально проект должен был стартовать 1 июня, затем его запуск был перенесен на 1 сентября, а когда решить проблемы не удалось и к этому времени, отложен на 1 октября.
Суть проекта Социальной транспортной карты (СТК) в том, что льготные категории граждан (инвалиды, пенсионеры, ветераны труда, многодетные семьи и т.д.) могут получать адресную помощь на оплату проезда в общественном транспорте.
Сейчас краевые льготники, которые не оформили СТК, получают социальную выплату. При этом на время переходного периода жителям Хабаровска, которые оформили карту, но не могут воспользоваться ею на городских маршрутах по независящим от них обстоятельствам, выплата данной компенсации была продлена. Сейчас выходит, что сроки этого продления увеличились. А это – дополнительные расходы бюджета. Получается, что бюджет тратится на хабаровских льготников дважды – с помощью СТК они рассчитываются в пригородном транспорте и на отдельных городских маршрутах и одновременно получают выплату.
Кто ответит за дополнительные затраты и без того дефицитной казны – нерадивый оператор СТК компания «Новое поколение» или его заказчик – Минсоцзащиты?