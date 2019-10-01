Проект транспортных карт в Хабкрае не заработал даже с третьего раза

Как сообщил источник, знакомый с рынком городских пассажирских перевозок Хабаровска, процесс заключения соглашений с перевозчиками сейчас идет путем силового давления на бизнес. Даже после заключения соглашения перевозчики не в состоянии принимать оплату по СТК на всех маршрутах, так как оборудование для считывания карт предоставляется в недостаточном количестве. Поэтому ставят его только на автобусы, обслуживающие отдельные маршруты. Терминалы предоставляются перевозчикам бесплатно, однако в случае поломки они обязаны будут возместить краевому оператору полную стоимость оборудования. Стоит один терминал порядка 60 тысяч рублей. О том, чтобы адаптировать уже установленное в автобусах оборудование к считыванию СТК, как это предусмотрено изначальными условиями контракта, речь уже не идет.