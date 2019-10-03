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Posted 3 октября 2019, 05:32

Published 3 октября 2019, 05:32

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Ремонт дороги Раздольное-Хасан в Приморье продолжается

Ремонт дороги Раздольное-Хасан в Приморье продолжается

3 октября 2019, 05:32
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Дорога
Рабочие продолжают ремонтировать дорогу от посёлка Раздольное до посёлка Хасан. Все работы организованы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого будет осуществлён ремонт и других трасс в регионе, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства корреспонденту агентства пояснили, что на сегодняшний день для ремонтных работ на участках дорог Раздольное-Хасан задействовано 30 единиц техники. В целом, специалисты отремонтируют 14 километров дорожного полотна.

«В районе поселка Барабаш на текущий момент завершается выборка пучин. Меняем слабое дорожное основание на скальный грунт. Это делается для того, чтобы дорога впоследствии выдержала нагрузку современного большегрузного транспорта. Затем уложим здесь несколько слоев асфальтобетона», — рассказали рабочие.

На участке дороги в районе Нарвинского тоннеля специалисты приступают к укладке выравнивающего слоя асфальтобетона.

До конца 2019 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» рабочие планируют отремонтировать участок дороги после поворота на Врангель, дорогу в районе сёл Украинка и Жариково и дорогу Хабаровск-Владивосток — Тавричанка. По этому же национальному проекту проводится ремонт в четырёх районах Владивостока.

#Новости#Общество#Дорога#Владивосток#АПК#Касается каждого
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