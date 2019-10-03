Ремонт дороги Раздольное-Хасан в Приморье продолжается

До конца 2019 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» рабочие планируют отремонтировать участок дороги после поворота на Врангель, дорогу в районе сёл Украинка и Жариково и дорогу Хабаровск-Владивосток — Тавричанка. По этому же национальному проекту проводится ремонт в четырёх районах Владивостока.