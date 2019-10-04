Дальний Восток отличился: владивостокцы озвучили размер зарплаты для полного счастья

В столице России, разумеется, самые высокие зарплатные ожидания — 212 тысяч рублей. Второе место у столицы Дальнего Востока. Как оказалось, жителям краевого центра, чтобы быть счастливыми нужно зарабатывать не меньше 205 тысяч рублей за месяц. Третье место согласно исследованию у жителей Ростова-на-Дону (ровно двести тысяч).