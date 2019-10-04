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Posted 4 октября 2019, 06:45

Published 4 октября 2019, 06:45

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Дальний Восток отличился: владивостокцы озвучили размер зарплаты для полного счастья

Дальний Восток отличился: владивостокцы озвучили размер зарплаты для полного счастья

4 октября 2019, 06:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Россияне рассказали, сколько им нужно получать для полного счастья. Владивостокцы снова отличились одними из самых высоких зарплатными ожиданиями, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации ТАСС, в среднем россияне хотят зарабатывать в месяц 161 тысячу рублей. Об этом свидетельствуют итоги экспертного исследования. При этом ожидания мужчин выше, чем у женщин.

При этом уточняется, что представители сильного пола хотели бы получать по 181 тысячи, а дамы готовы довольствоваться 138 тысячами.

В столице России, разумеется, самые высокие зарплатные ожидания — 212 тысяч рублей. Второе место у столицы Дальнего Востока. Как оказалось, жителям краевого центра, чтобы быть счастливыми нужно зарабатывать не меньше 205 тысяч рублей за месяц. Третье место согласно исследованию у жителей Ростова-на-Дону (ровно двести тысяч).

Наименее требовательными к ежемесячному доходу оказались жители Липецка, Кирова и Оренбурга, где готовы радоваться жизни на все 100 процентов за 124, 120 и 115 тысяч соответственно.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, какова средняя заработная плата во Владивостоке. Реальные цифры с желаемыми, конечно, очень существенно разнятся.

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#Новости#Общество#Зарплата
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