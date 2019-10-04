Дальний Восток отличился: владивостокцы озвучили размер зарплаты для полного счастья

Posted 4 октября 2019, 06:45
Published 4 октября 2019, 06:45
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации ТАСС, в среднем россияне хотят зарабатывать в месяц 161 тысячу рублей. Об этом свидетельствуют итоги экспертного исследования. При этом ожидания мужчин выше, чем у женщин.
При этом уточняется, что представители сильного пола хотели бы получать по 181 тысячи, а дамы готовы довольствоваться 138 тысячами.
В столице России, разумеется, самые высокие зарплатные ожидания — 212 тысяч рублей. Второе место у столицы Дальнего Востока. Как оказалось, жителям краевого центра, чтобы быть счастливыми нужно зарабатывать не меньше 205 тысяч рублей за месяц. Третье место согласно исследованию у жителей Ростова-на-Дону (ровно двести тысяч).
Наименее требовательными к ежемесячному доходу оказались жители Липецка, Кирова и Оренбурга, где готовы радоваться жизни на все 100 процентов за 124, 120 и 115 тысяч соответственно.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, какова средняя заработная плата во Владивостоке. Реальные цифры с желаемыми, конечно, очень существенно разнятся.