Кусок металла на голову: сильный ветер сносит крышу дома во Владивостоке

Posted 4 октября 2019, 00:09
Published 4 октября 2019, 00:09
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Сильный ветер уже почти снёс отдельные части кровли дома, который расположен в районе улицы Бестужева. Причём, рядом с многоэтажкой расположена детская поликлиника, детская площадка. И не исключено, что часть крыши и вовсе обрушится с огромной высоты.
«А представляете, идёт ребёнок. И всё это упадёт на него. Дом многоэтажный. Высота немаленькая. Страшно, конечно. Она ещё и такой звук издаёт. С утра я подумала, что там начались какие-то ремонтные работы. Оказалось, что так звучит металл, который уже почти отвалился», — рассказала одна из жительниц Приморья.
И действительно, судя по кадрам видеоматериала, можно заметить, что отдельные части кровли держатся на тонком «волоске». А сильный ветер только расшатывает их в разные стороны.
«Обходить стороной. Не понимаю, вроде столица Дальнего Востока, вроде делается капитальный ремонт, крыши ремонтируют. А сейчас всё напоминает «карточный домик»: малейший шорох, и всё упадёт. А у меня трое детей. И они там гуляют постоянно. И что теперь, не выходить на улицу, потому что крышу не могут отремонтировать?», — рассказала жительница одного из домов по улице Бестужева.
Пока неизвестно, будет ли проведён ремонт участков кровли многоквартирного дома. Или жителям региона придётся не выходить из дома и с ужасом наблюдать на то, как железные куски расшатывает сильный ветер.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что теперь можно с уверенностью сказать, что настоящая осень вступила в свои права. Уже с пятницы, 4 октября, жители региона с самого утра пытаются укрыться от сильного северного ветра, который буквально «сносит» всё на своём пути. И, скорее всего, погода даже на первые выходные октября не будет благосклонна к жителям края.