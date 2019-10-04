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Posted 4 октября 2019, 00:09

Published 4 октября 2019, 00:09

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Кусок металла на голову: сильный ветер сносит крышу дома во Владивостоке

4 октября 2019, 00:09
Сюжет
Эксклюзив
В районе улицы Бестужева жители Приморья услышали звук «стройки». Однако никаких строительных работ в утренние часы пятницы, 4 октября, там не проводили. Оказалось, так «кричит» крыша одного из домов, которую в один момент из-за сильного ветра может просто сорвать, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сильный ветер уже почти снёс отдельные части кровли дома, который расположен в районе улицы Бестужева. Причём, рядом с многоэтажкой расположена детская поликлиника, детская площадка. И не исключено, что часть крыши и вовсе обрушится с огромной высоты.

«А представляете, идёт ребёнок. И всё это упадёт на него. Дом многоэтажный. Высота немаленькая. Страшно, конечно. Она ещё и такой звук издаёт. С утра я подумала, что там начались какие-то ремонтные работы. Оказалось, что так звучит металл, который уже почти отвалился», — рассказала одна из жительниц Приморья.

И действительно, судя по кадрам видеоматериала, можно заметить, что отдельные части кровли держатся на тонком «волоске». А сильный ветер только расшатывает их в разные стороны.

«Обходить стороной. Не понимаю, вроде столица Дальнего Востока, вроде делается капитальный ремонт, крыши ремонтируют. А сейчас всё напоминает «карточный домик»: малейший шорох, и всё упадёт. А у меня трое детей. И они там гуляют постоянно. И что теперь, не выходить на улицу, потому что крышу не могут отремонтировать?», — рассказала жительница одного из домов по улице Бестужева.

Пока неизвестно, будет ли проведён ремонт участков кровли многоквартирного дома. Или жителям региона придётся не выходить из дома и с ужасом наблюдать на то, как железные куски расшатывает сильный ветер.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что теперь можно с уверенностью сказать, что настоящая осень вступила в свои права. Уже с пятницы, 4 октября, жители региона с самого утра пытаются укрыться от сильного северного ветра, который буквально «сносит» всё на своём пути. И, скорее всего, погода даже на первые выходные октября не будет благосклонна к жителям края.

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