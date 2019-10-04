Кусок металла на голову: сильный ветер сносит крышу дома во Владивостоке

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что теперь можно с уверенностью сказать, что настоящая осень вступила в свои права. Уже с пятницы, 4 октября, жители региона с самого утра пытаются укрыться от сильного северного ветра, который буквально «сносит» всё на своём пути. И, скорее всего, погода даже на первые выходные октября не будет благосклонна к жителям края.