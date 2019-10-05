Альфа-Банк и X5 открыли платформу Distributed Treasury and Cash Management

По словам директора центра поиска и разработки инноваций Альфа-Банка Дениса Додона, в масштабном отраслевом бизнесе фактически нет похожих друг на друга историй, везде необходима кастомизация. DTCM отличает от других предложений на рынке возможность самостоятельно установить бизнес-логику продукта и фактически “сформировать” удобный для клиента банк.