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Posted 5 октября 2019, 06:15

Published 5 октября 2019, 06:15

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Альфа-Банк и X5 открыли платформу Distributed Treasury and Cash Management

Альфа-Банк и X5 открыли платформу Distributed Treasury and Cash Management

5 октября 2019, 06:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Альфа-Банк совместно с X5 Retail Group открыли новую платформу Distributed Treasury and Cash Management, созданную специально для корпоративных клиентов и позволяющую управлять платежами, депозитом и пулом ликвидности.

Сервис базируется на модели Bank-as-a-Service (BaaS) – «банк как услуга». Таким образом, бизнес может самостоятельно подобрать набор необходимых ему банковских сервисов, подстраивая финансовые инструменты под свои интересы.

По словам директора центра поиска и разработки инноваций Альфа-Банка Дениса Додона, в масштабном отраслевом бизнесе фактически нет похожих друг на друга историй, везде необходима кастомизация. DTCM отличает от других предложений на рынке возможность самостоятельно установить бизнес-логику продукта и фактически “сформировать” удобный для клиента банк.

NewsNN пишет, что BaaS также выгодно отличается от стандартной модели банковского обслуживания гибкостью и логикой кастомизации. Разработанный Альфа-Банком и его партнером сервис DTCM — приложение на базе блокчейн-платформы Waves Enterprise, объединяющее смарт-контракты, открытые банкинг и API и технологию распределенного реестра.

Главный финансовый директор X5 Retail Group Светлана Демяшкевич акцентировала внимание на том, что интеграция распределенных реестров в группе компаний будет продолжаться и в дальнейшем. Таким образом, будет достигнуто управление данными, снижение рисков и издержек.

Клиенту доступно виртуальное рабочее место казначея, управление пулом компаний, лимитами и позициями. С банком он взаимодействует посредством усиленной квалифицированной электронной подписи и смарт-контрактов.

Отмечается, что по словам директора по развитию Waves Enterprise Игоря Кузьмичева, реализованный партнерский кейс продемонстрировал самостоятельность клиента в выборе удовлетворяющего его интересы инструмента по развитию бизнеса.

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