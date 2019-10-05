Депутат Госдумы рассказал о городах, которые лучше Владивостока

Лучше всех дела с дорожной инфраструктурой, по словам Васильева, наблюдается в таких городах как Казань, Тюмень и Барнаул. Как заявил депутат, в этих городах сложно найти дорожные ямы и другие изъяны в работе подрядчиков. Если и находились замечания, то как правило только в пригородных районах. Также депутат отметил положительно качество дорог в Ставрополе, Белгороде, Перми и Екатеринбурге.