Депутат Госдумы рассказал о городах, которые лучше Владивостока

Posted 5 октября 2019, 08:31
Published 5 октября 2019, 08:31
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
По мнению депутата Госдумы Александра Васильева, худшие показатели по качеству дорог отмечены во Владивостоке, Ярославле и Смоленске. Мониторинг состояния дорожной сети в городах страны проводился в рамках нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об итогах проверки народный избранник рассказал в интервью изданию ТАСС.
Проверкой и оценкой качества дорожной сети в городах России занимались активисты движения «Убитые дороги», лидером которого является сам Александр Васильев. Причинами столь плохого состояния дорог, депутат видит в нехватке финансирования и отсутствии квалифицированных подрядчиков.
Лучше всех дела с дорожной инфраструктурой, по словам Васильева, наблюдается в таких городах как Казань, Тюмень и Барнаул. Как заявил депутат, в этих городах сложно найти дорожные ямы и другие изъяны в работе подрядчиков. Если и находились замечания, то как правило только в пригородных районах. Также депутат отметил положительно качество дорог в Ставрополе, Белгороде, Перми и Екатеринбурге.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что состояние дорог в столице Приморья является одной из наболевших тем среди горожан. Одним из наглядных показателей подобной ситуации является то, что дорожный ремонт во Владивостоке стоит на особом контроле у полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.