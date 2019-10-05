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Posted 5 октября 2019, 08:31

Published 5 октября 2019, 08:31

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Депутат Госдумы рассказал о городах, которые лучше Владивостока

5 октября 2019, 08:31
Сюжет
Дорога
Депутат Госдумы, лидер движения «Убитые дороги» Александр Васильев рассказал об итогах мониторинга автомобильных дорог в городах России. Он отметил, что проверка проводилась в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает РИА «Восток-Медиа».

По мнению депутата Госдумы Александра Васильева, худшие показатели по качеству дорог отмечены во Владивостоке, Ярославле и Смоленске. Мониторинг состояния дорожной сети в городах страны проводился в рамках нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об итогах проверки народный избранник рассказал в интервью изданию ТАСС.

Проверкой и оценкой качества дорожной сети в городах России занимались активисты движения «Убитые дороги», лидером которого является сам Александр Васильев. Причинами столь плохого состояния дорог, депутат видит в нехватке финансирования и отсутствии квалифицированных подрядчиков.

Лучше всех дела с дорожной инфраструктурой, по словам Васильева, наблюдается в таких городах как Казань, Тюмень и Барнаул. Как заявил депутат, в этих городах сложно найти дорожные ямы и другие изъяны в работе подрядчиков. Если и находились замечания, то как правило только в пригородных районах. Также депутат отметил положительно качество дорог в Ставрополе, Белгороде, Перми и Екатеринбурге.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что состояние дорог в столице Приморья является одной из наболевших тем среди горожан. Одним из наглядных показателей подобной ситуации является то, что дорожный ремонт во Владивостоке стоит на особом контроле у полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

#Новости#Общество#Дорога#Владивосток
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