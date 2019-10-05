Картина дня в Приморье: странные игрушки, экологическая беда и где лучшие дороги

Posted 5 октября 2019, 08:46
Published 5 октября 2019, 08:46
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
«Мурашки по коже»
Странную инсталляцию обнаружил один из горожан во дворе жилого дома в районе Чуркина. Под окнами расположились несколько игрушечных фигурок человеческого роста. При этом, очевидец, не понимая происходящего, попросил объяснений у подписчиков инстапаблика dps.control.
Пользователи соцсетей сразу начали искать разумное объяснение происходящему. Однако, все их попытки сводились к тому, что все ассоциации имели жутковатый оттенок.
Угольная тоне в мазуте
Житель Владивостока прислал в редакцию агентства видео, на кадрах которого изображены последствия выброса нефтепродуктов в водный канал. Как рассказывает очевидец, действия происходят рядом с железнодорожной станцией Угольная в пригороде приморской столицы.
«В первый день толщина мазута в канале составляла около одного метра. По прошествию трёх дней удалось вывезти две полные железнодорожные ёмкости с отходами», – описал ситуацию житель города.
Владивосток имеет худшие показатели по качеству дорог
По мнению депутата Госдумы Александра Васильева, худшие показатели по качеству дорог отмечены во Владивостоке, Ярославле и Смоленске. Мониторинг состояния дорожной сети в городах страны проводился в рамках нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об итогах проверки народный избранник рассказал в интервью изданию ТАСС.
Проверкой и оценкой качества дорожной сети в городах России занимались активисты движения «Убитые дороги», лидером которого является сам Александр Васильев. Причинами столь плохого состояния дорог, депутат видит в нехватке финансирования и отсутствии квалифицированных подрядчиков.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))