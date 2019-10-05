Ограбление по-приморски: несколько миллионов рублей было похищено из банка

Posted 5 октября 2019, 00:33
Published 5 октября 2019, 00:33
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По материалам прокуратуры Приморского края, сотрудница одного из банков в Лесозаводске на протяжении длительного времени похищала деньги из сейфа. Всего ей удалось получить более 1,5 миллионов рублей. Однако, в марте 2019 года стало известно о том, лесозаводский офис банка намереваются закрыть. С связи с чем должна пройти ревизия всех имеющихся денег.
Чтобы скрыть следы преступления, девушка придумала хитроумный план с ограблением. Для этого она подговорила двух знакомых, один из которых, ранее уже был судим. Чтобы грабители смогли беспрепятственно зайти в офис, девушка оставила незапертой дверь в помещение и открыла им сейф. В итоге грабителям без особых усилий удалось получить более 2,5 миллионов рублей.
В ходе расследования, организатор преступления заключила досудебное соглашение со следственными органами, по которому она дала показания против своих сообщников. В отношении всех троих было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Против одного из фигурантов было возбуждено дело по статье «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному». Всем участникам ограбления были выдвинуты официальные обвинения и уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке следственные органы завершили расследование убийства 60-летнего владельца голубятни. Подозреваемые по данному делу были уверены, что у мужчины имелись 4 миллиона рублей и наркотики. Однако, они нашли только сотовый телефон и 1,5 тысячи рублей.