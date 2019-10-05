Ограбление по-приморски: несколько миллионов рублей было похищено из банка

В ходе расследования, организатор преступления заключила досудебное соглашение со следственными органами, по которому она дала показания против своих сообщников. В отношении всех троих было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Против одного из фигурантов было возбуждено дело по статье «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному». Всем участникам ограбления были выдвинуты официальные обвинения и уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.