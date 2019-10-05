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Posted 5 октября 2019, 05:16

Published 5 октября 2019, 05:16

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Полиция Приморья ищет свидетелей ДТП с участием мотоцикла и грузовика

Полиция Приморья ищет свидетелей ДТП с участием мотоцикла и грузовика

5 октября 2019, 05:16
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
В Находке Приморского края 26 сентября произошло столкновение с участием мотоцикла и грузовика. В результате аварии 41-летний байкер скончался на месте. Полицейские обращаются к очевидцам происшествия с просьбой оказать помощь в изучении обстоятельств ДТП, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации краевого управления МВД, 26 сентября в Находке столкнулись мотоцикл Kawasaki и грузовик Hino. В результате аварии, 41-летний байкер получил серьёзные травмы и скончался на месте.

Находкинские полицейские проводят изучение обстоятельств ДТП. В связи, с чем обращаться к очевидцам аварии с просьбой о помощи. Правоохранительные органы интересуют записи с камер видеорегистраторов, которые бы могли помощь в расследовании.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Кировском районе Приморья разбился известный байкер Гриша Varg. По предварительной версии мотоциклист вылетел в кювет, где совершил опрокидывание. Бывший вице-губернатор Приморья Павел Серебряков попросил возможных очевидцев аварии предоставить камеры с видеорегистраторов.

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#Новости#Находка#ДТП
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