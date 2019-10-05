Полиция Приморья ищет свидетелей ДТП с участием мотоцикла и грузовика

Posted 5 октября 2019, 05:16
Published 5 октября 2019, 05:16
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По информации краевого управления МВД, 26 сентября в Находке столкнулись мотоцикл Kawasaki и грузовик Hino. В результате аварии, 41-летний байкер получил серьёзные травмы и скончался на месте.
Находкинские полицейские проводят изучение обстоятельств ДТП. В связи, с чем обращаться к очевидцам аварии с просьбой о помощи. Правоохранительные органы интересуют записи с камер видеорегистраторов, которые бы могли помощь в расследовании.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Кировском районе Приморья разбился известный байкер Гриша Varg. По предварительной версии мотоциклист вылетел в кювет, где совершил опрокидывание. Бывший вице-губернатор Приморья Павел Серебряков попросил возможных очевидцев аварии предоставить камеры с видеорегистраторов.