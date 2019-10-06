Горько, это очень горько: в Приморье не могут поверить в смерть экс-игрока «Адмирала»

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Хоккеисты, болельщики и руководящий состав приморского клуба «Адмирал» скорбят в связи со смертью экс-игрока команды Самвела Мнацяна, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Некролог появился на сайте приморского клуба. «Увы, но супермэн на льду, борец по жизни и просто отличный парень, не смог побороть болезнь, несмотря на все усилия. Это горько, это очень горько, писать об этом и осознавать, что Сэма больше нет с нами. Мы запомним Самвела, как очень доброго, чуткого и отзывчивого парня, настоящего капитана, который всегда и всем помогал, никому ни в чем не отказывал», — говорится в сообщении клуба. В команде помнят, что выходя на лёд, Самвел преображался в по-спортивному злого и целеустремленного игрока, который никогда не давал спуска соперникам и всегда горой стоял за партнеров и команду. «Жаль, очень жаль, что все закончилось именно так, мы все надеялись до последнего, но увы, жизнь распорядилась иначе. Прощай наш друг и верный товарищ, пусть земля тебе будет пухом, мы всегда тебя будем помнить…», — выдержка из публикации. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Самвел Мнацян, выступавший за приморский хоккейный клуб ранее, скончался от онкологического заболевания. Страшный диагноз ему поставили в 2018 году. Болезнь оказалась сильнее.