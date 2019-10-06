Губернатор Магаданской области пытается сгладить скандал с избитым журналистом?

Posted 6 октября 2019, 04:53
Published 6 октября 2019, 04:53
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Дело с избиением магаданского журналиста приняло неожиданный оборот. Инцидент с нанесением побоев редактору известного в Магаданской области электронного сайта «Весьма» Андрея Гришина губернатор Магадана взял под особый контроль.
Как сообщает телеграм-канал Недебри, губернатор Магаданской области и заместитель председателя правительства Андрей Колядин собираются контролировать расследование избиения журналиста. Однако, как сообщается в другом телеграм-канале Столица ДФО, ранее команда Колядина пыталась обставить эту ситуацию так, чтобы всё это выглядело как инсценировка.
Отмечается, что политтехнолог Ольга Бархатова якобы распространяла через группы «Открытый Магадан» версию того, что избиение журналиста было инсценировано и подкрепляла эту версию тем, что журналист оппозиционный.
Отметим, что когда-то оппозиционный журналист Андрей Гришин работал в мэрии Магадана, откуда он был впоследствии уволен.
В современной России нападения на журналистов и их преследование не является редкостью. Так, на журналиста Олега Кашина однажды напали неизвестные за то, что, как предположил сам Кашин, он поссорился с одним из губернаторов.