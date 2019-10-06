vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 октября 2019, 04:53

Published 6 октября 2019, 04:53

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Губернатор Магаданской области пытается сгладить скандал с избитым журналистом?

Губернатор Магаданской области пытается сгладить скандал с избитым журналистом?

6 октября 2019, 04:53
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сергей Носов, губернатор Магаданской области взялся проконтролировать расследование избиения редактора местного издания, сообщает РИА «Восток-Медиа». Вот только писал этот редактор критические материалы как раз про губернаторскую деятельность.

Дело с избиением магаданского журналиста приняло неожиданный оборот. Инцидент с нанесением побоев редактору известного в Магаданской области электронного сайта «Весьма» Андрея Гришина губернатор Магадана взял под особый контроль.

Как сообщает телеграм-канал Недебри, губернатор Магаданской области и заместитель председателя правительства Андрей Колядин собираются контролировать расследование избиения журналиста. Однако, как сообщается в другом телеграм-канале Столица ДФО, ранее команда Колядина пыталась обставить эту ситуацию так, чтобы всё это выглядело как инсценировка.

Отмечается, что политтехнолог Ольга Бархатова якобы распространяла через группы «Открытый Магадан» версию того, что избиение журналиста было инсценировано и подкрепляла эту версию тем, что журналист оппозиционный.

Отметим, что когда-то оппозиционный журналист Андрей Гришин работал в мэрии Магадана, откуда он был впоследствии уволен.

В современной России нападения на журналистов и их преследование не является редкостью. Так, на журналиста Олега Кашина однажды напали неизвестные за то, что, как предположил сам Кашин, он поссорился с одним из губернаторов.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика