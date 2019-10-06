Рыдаю, нет слов: Приморье скорбит в связи со смертью знаменитого хоккеиста

«Ушёл наш брат, ушёл хоккейный парень, печальная статистика взяла своё, и где-то в той небесной лиге самой тебя ХК Локомотив к себе возьмёт!», «Рыдаю, нет слов», «Это ужасно, вечная память. Помню, какой он был эмоциональный в игре, радовал нас своей игрой», «Несправедливо уходить таким молодым! Память и скорбь осталось в наших сердцах! Самый мужественный был в команде, всегда и за всех заступался… спи спокойно Сэм, теперь ты вместе с «ХК «Локомотив», «Самвел, ты — брат и друг нашей хоккейной пусть и молодой приморской публике, но твоё имя навечно останется в наших сердцах», «Светлая память! Владивосток будет всегда помнить нашего капитана 💔», — реакция приморских болельщиков.