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Posted 6 октября 2019, 14:17

Published 6 октября 2019, 14:17

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Рыдаю, нет слов: Приморье скорбит в связи со смертью знаменитого хоккеиста

Рыдаю, нет слов: Приморье скорбит в связи со смертью знаменитого хоккеиста

6 октября 2019, 14:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Спорт
Во Владивостоке пройдёт матч памяти Самвела Мнацяна, который скончался после продолжительной болезни. Болельщики до сих пор не могут поверить в случившееся, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Матч «Адмирала» и «Нефтехимика», который начнется в понедельник, 7 октября, в 19:30, будет посвящен памяти экс-капитана «Адмирала» Самвела Мнацяна. Хоккеист ушёл из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

«Будем благодарны всем, кто придет на трибуны, чтобы почтить память Сэма», — обратились представители пресс-службы ХК «Адмирал» к болельщикам.

«Ушёл наш брат, ушёл хоккейный парень, печальная статистика взяла своё, и где-то в той небесной лиге самой тебя ХК Локомотив к себе возьмёт!», «Рыдаю, нет слов», «Это ужасно, вечная память. Помню, какой он был эмоциональный в игре, радовал нас своей игрой», «Несправедливо уходить таким молодым! Память и скорбь осталось в наших сердцах! Самый мужественный был в команде, всегда и за всех заступался… спи спокойно Сэм, теперь ты вместе с «ХК «Локомотив», «Самвел, ты — брат и друг нашей хоккейной пусть и молодой приморской публике, но твоё имя навечно останется в наших сердцах», «Светлая память! Владивосток будет всегда помнить нашего капитана 💔», — реакция приморских болельщиков.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что экс-игрок «Адмирала» скончался после продолжительной болезни. Страшный диагноз ему поставили в 2018 году, однако болезнь оказалась сильнее хоккеиста. Самвелу было всего 29 лет.

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#Новости#Спорт#Хоккей
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