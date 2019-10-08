Несколько часов паники: как контейнеровоз сел на мель в Приморье

Posted 8 октября 2019, 11:12
Published 8 октября 2019, 11:12
Modified 1 сентября 2022, 03:59
Updated 1 сентября 2022, 03:59
Изначально о том, что у побережья Владивостока случилось ЧП, стало известно со слов очевидцев. Они поясняли, что контейнеровоз сел на мель. Корреспондент агентства обратился к представителям управления движением судов в порту Владивосток, однако там никаких комментариев предоставлять не захотели.
Позже ситуацию прояснили в морском спасательно-координационном центре «Владивосток». Оказалось, что, действительно, в районе острова Скрыплева на якоре стоял контейнеровоз Сosco England, однако из-за сильного порыва ветра судно сдрейфовало на песчаную отмель. На помощь экипажу выдвинулись спасатели, который в дальнейшем, при помощи буксиров, и спасли иностранное судно.
В результате происшествия не пострадал ни сам контейнеровоз, ни экипаж. Уже ближе к полудню вторника, 8 октября, судно возобновило движение по Уссурийскому заливу.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на борту судна находились 26 человек. Все они — граждане КНР.
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