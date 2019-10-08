Несколько часов паники: как контейнеровоз сел на мель в Приморье

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Ранним утром во вторник, 8 октября, поступила информация о том, что в Уссурийском заливе вел на мель контейнеровоз. Его изначально заметили очевидцы, которые и распространили информацию в соцсетях. В центре управления движением судов в порту Владивосток никаких комментариев не предоставили, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Изначально о том, что у побережья Владивостока случилось ЧП, стало известно со слов очевидцев. Они поясняли, что контейнеровоз сел на мель. Корреспондент агентства обратился к представителям управления движением судов в порту Владивосток, однако там никаких комментариев предоставлять не захотели. Позже ситуацию прояснили в морском спасательно-координационном центре «Владивосток». Оказалось, что, действительно, в районе острова Скрыплева на якоре стоял контейнеровоз Сosco England, однако из-за сильного порыва ветра судно сдрейфовало на песчаную отмель. На помощь экипажу выдвинулись спасатели, который в дальнейшем, при помощи буксиров, и спасли иностранное судно. В результате происшествия не пострадал ни сам контейнеровоз, ни экипаж. Уже ближе к полудню вторника, 8 октября, судно возобновило движение по Уссурийскому заливу. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на борту судна находились 26 человек. Все они — граждане КНР. Материалы по теме У побережья Владивостока сел на мель контейнеровоз Попавший в беду контейнеровоз у берегов Владивостока сняли с мели