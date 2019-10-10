Во Владивостоке прошли обыски в офисе крупнейшего гипермаркета

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что с начала текущего года жители Владивостока неоднократно жаловались на качество продуктов в сети магазинов «Реми». Горожане находили в супермаркетах то замёрзшие фрукты, а иногда даже тараканов.