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Posted 10 октября 2019, 04:57

Published 10 октября 2019, 04:57

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Во Владивостоке прошли обыски в офисе крупнейшего гипермаркета

Во Владивостоке прошли обыски в офисе крупнейшего гипермаркета

10 октября 2019, 04:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Росгвардия
Бойцы спецподразделения Росгвардии нагрянули сегодня, 10 октября, в главный офис компании «Реми» во Владивостоке. Целью правоохранительных органов было изъятие документов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным информированного источника, в первой половине дня 10 октября в главный офис компании «Реми» во Владивостоке по улице Деревенская ворвались сотрудники Росгвардии. Целью силовиков, по информации приморских СМИ, стало изъятие документов.

Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Приморью корреспонденту агентства, сотрудники их ведомства оказывали только силовую поддержку. Курировали проведение спецоперации сотрудники ФСБ.

Отметим, что телефоны головного офиса компании «Реми» не отвечают на телефонные звонки. Также хранит молчание совладелец сети магазинов гипермаркета Дмитрий Сулеев.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что с начала текущего года жители Владивостока неоднократно жаловались на качество продуктов в сети магазинов «Реми». Горожане находили в супермаркетах то замёрзшие фрукты, а иногда даже тараканов.

Отметим, что совладелец сети Дмитрий Сулеев также входит состав учредителей компании ООО «Северторг». По данным СПАРК-Интерфакс, летом 2019 года компания находилась на стадии ликвидации. В июне текущего года на «Северторг» был подан иск от налоговой службы из-за долга в размере свыше 75 миллионов рублей.

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#Новости#Общество#Владивосток#Росгвардия#Эксклюзив#ФСБ
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