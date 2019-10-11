Более 500 домов Хабаровска капитально отремонтируют в 2020 году

Posted 11 октября 2019, 03:12
Published 11 октября 2019, 03:12
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе мэрии, в ближайшие три года в краевом центре работы проведут в 801 доме. Больше всего «многоэтажек» отремонтируют в 2020 году — 546 домов. На 2021 год в план ремонта попало 103 дома, а на 2022 год — 152. В них обновят внутридомовые системы электро-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, кровлю, лифтовое оборудование.
«Формирование списка домов, подлежащих капитальному ремонту, происходит следующим образом: региональный оператор, то есть фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае, направляет в муниципалитет свои предложения о том, какие дома нужно отремонтировать. В администрации эти предложения рассматривают и дополняют список теми домами, собственники которых самостоятельно не приняли решение о необходимости проведения ремонта. После чего создаётся уже окончательный список», — рассказали в управлении жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска.
С полным перечнем домов, которые попали в программу, можно ознакомиться на сайте администрации города.
К слову, по программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014–2043 годы в Хабаровске уже отремонтировано 762 многоквартирных дома.