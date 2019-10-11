Более 500 домов Хабаровска капитально отремонтируют в 2020 году

Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе мэрии, в ближайшие три года в краевом центре работы проведут в 801 доме. Больше всего «многоэтажек» отремонтируют в 2020 году — 546 домов. На 2021 год в план ремонта попало 103 дома, а на 2022 год — 152. В них обновят внутридомовые системы электро-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, кровлю, лифтовое оборудование.