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Posted 11 октября 2019, 00:18

Published 11 октября 2019, 00:18

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Они что не люди? Во Владивостоке с сотрудниками ГИБДД случился конфуз

Они что не люди? Во Владивостоке с сотрудниками ГИБДД случился конфуз

11 октября 2019, 00:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ГИБДД
На автозаправке на острове Русский во Владивостоке с дорожными полицейскими произошла конфузная ситуация. Как рассказывают очевидцы, сотрудники ГИБДД забыли вынуть шланг из бензобака, в результате чего оторвали пистолет от бензоколонки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В инстаграм-сообществе dpskontrol125rus размещена фотография инцидента. Наблюдатели уверяют, что сотрудники ГИБДД на своей машине оторвали пистолет от бензоколонки. По словам очевидца, полицейские, покидая территорию заправки, забыли вынуть шланг из бензобака.

Курьёзный случай моментально стал поводом обсуждения среди горожан. Так, одни начали высмеивать сотрудников ГИБДД и предлагать абсурдные варианты развития событий. Другие встали на их защиту, дескать скорей всего они торопились на срочный вызов или же просто заработались.

«Это сейчас надо вызывать другой наряд ДПС и оформлять ДТП», «Шланг и пистолет виноваты в этом деле», «Не хотели оторваться от авто сотрудников. В отношении колонки сейчас составят протокол», «Могли бы и колонку прихватить, заправлялись бы по мере надобности», — отшучивались пользователи соцсетей.

«Ну они тоже люди, торопятся», «Всякое бывает, может, торопились на вызов», «Ну оторвали, и? Они что не люди? Заработались хлопцы», — призывали подписчики паблика не обсуждать конфуз полицейских.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке водитель Toyota Axio въехал лестницу здания управления ФСБ по Приморью, а потом покинул место ДТП. Позже водитель сам обратился в ГИБДД и дал объяснения по произошедшему инциденту.

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#Новости#Общество#ГИБДД#Владивосток
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