Они что не люди? Во Владивостоке с сотрудниками ГИБДД случился конфуз

«Это сейчас надо вызывать другой наряд ДПС и оформлять ДТП», «Шланг и пистолет виноваты в этом деле», «Не хотели оторваться от авто сотрудников. В отношении колонки сейчас составят протокол», «Могли бы и колонку прихватить, заправлялись бы по мере надобности», — отшучивались пользователи соцсетей.