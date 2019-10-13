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Posted 13 октября 2019, 10:37

Published 13 октября 2019, 10:37

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

В МЧС рассказали подробности серьёзного пожара во Владивостоке

В МЧС рассказали подробности серьёзного пожара во Владивостоке

13 октября 2019, 10:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Пожар
В МЧС прокомментировали серьёзный пожар, который случился во Владивостоке вечером 13 октября. Открытое горение при тушении пожара в доме на улице Хабаровская ликвидировано, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали в главном управлении МЧС России по Приморскому краю, тревожный звонок в пожарно-спасательной службе города раздался в 18:53. Очевидцы сообщили о пожаре в многоквартирном доме на Хабаровской.

Спустя пять минут на месте происшествия уже были первые пожарные расчёты. К этому моменту горели несколько балконов дома и одна квартира.

«Из охваченных дымом и пламенем квартир спасены восемь человек. Медицинская помощь спасённым не понадобилась», — уточнили в МЧС.

Локализовать пожар удалось в 19:24, а в 19:50 — ликвидировать открытое горение. Сейчас продолжается проливка. Спасатели осматривают место происшествия. К счастью, во время пожара никто не пострадал.

По предварительным подсчётам, огонь охватил 150 квадратных метров. На месте трудятся около 30 человек, привлечено 11 пожарных машин.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о серьёзном пожаре на Хабаровской. На видео, снятом очевидицей происшествия, было слышно хлопок.

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#Новости#Пожар#МЧС
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