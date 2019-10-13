В МЧС рассказали подробности серьёзного пожара во Владивостоке

Posted 13 октября 2019, 10:37
Published 13 октября 2019, 10:37
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как корреспонденту агентства рассказали в главном управлении МЧС России по Приморскому краю, тревожный звонок в пожарно-спасательной службе города раздался в 18:53. Очевидцы сообщили о пожаре в многоквартирном доме на Хабаровской.
Спустя пять минут на месте происшествия уже были первые пожарные расчёты. К этому моменту горели несколько балконов дома и одна квартира.
«Из охваченных дымом и пламенем квартир спасены восемь человек. Медицинская помощь спасённым не понадобилась», — уточнили в МЧС.
Локализовать пожар удалось в 19:24, а в 19:50 — ликвидировать открытое горение. Сейчас продолжается проливка. Спасатели осматривают место происшествия. К счастью, во время пожара никто не пострадал.
По предварительным подсчётам, огонь охватил 150 квадратных метров. На месте трудятся около 30 человек, привлечено 11 пожарных машин.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о серьёзном пожаре на Хабаровской. На видео, снятом очевидицей происшествия, было слышно хлопок.