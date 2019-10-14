Названа самая дефицитная и высокооплачиваемая профессия на Дальнем Востоке

Posted 14 октября 2019, 04:45
Published 14 октября 2019, 04:45
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Самыми востребованными специалистами на Дальнем Востоке являются врачи. Такой вывод сделали аналитики HeadHanter в ходе проведённого исследования. При этом отмечается то что только на одного врача приходится два предложения о выборе места работы.
Чтобы привлечь в свои ряды новых специалистов, работодателям приходится идти на повышение заработной платы. Так, если в Приморском крае средняя зарплата составляет 49 тысяч рублей, то врачу предлагают доход в размере 50 тысяч рублей и выше.
Самую высокую заработную плату на Дальнем Востоке предлагают в Амурской области. Там врачам готовы платить 70 тысяч рублей при средней зарплате в регионе 54 тысячи рублей. Чуть меньше — 62 тысяч рублей — готовы платить в Магаданской области, при средней заработной плате 59 тысяч рублей.
Отметим, что во всех регионах ДФО предлагаемая зарплата для врачей не опускается ниже 50 тысяч рублей. Даже в Бурятии, где врачи в среднем получают скромные для Дальнего Востока 37,3 тысячи рублей, работодатель готов увеличить зарплату до 50,5 тысяч рублей.
«Во всех регионах ДФО среднее вознаграждение у врачей выше, чем среднее предложение по региону. О чем это говорит? О том, что дефицит данных специалистов способствует росту зарплат, именно таким образом работодатели пытаются привлечь к себе кандидатов», — заявила руководитель пресс-службы рекрутингового агентства Елана Таращук.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о самых высокооплачиваемых вакансиях, представленных на трудовой бирже Дальнего Востока. С зарплатой в 4100 тысяч евро в месяц ищут в Приморском крае saleforce-разработчика. Однако, данная вакансия предусматривает, что кандидат владеет иностранными языками и согласен на переезд в Германию.