Названа самая дефицитная и высокооплачиваемая профессия на Дальнем Востоке

Отметим, что во всех регионах ДФО предлагаемая зарплата для врачей не опускается ниже 50 тысяч рублей. Даже в Бурятии, где врачи в среднем получают скромные для Дальнего Востока 37,3 тысячи рублей, работодатель готов увеличить зарплату до 50,5 тысяч рублей.