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Posted 14 октября 2019, 04:45

Published 14 октября 2019, 04:45

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Названа самая дефицитная и высокооплачиваемая профессия на Дальнем Востоке

Названа самая дефицитная и высокооплачиваемая профессия на Дальнем Востоке

14 октября 2019, 04:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Врачи
Аналитики рекрутингового агентства HeadHanter выяснили, что Приморье и другие регионы Дальнего Востока испытывают нехватку медицинских кадров. Чтобы привлечь врачей, работодателям приходится завышать заработную плату, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Самыми востребованными специалистами на Дальнем Востоке являются врачи. Такой вывод сделали аналитики HeadHanter в ходе проведённого исследования. При этом отмечается то что только на одного врача приходится два предложения о выборе места работы.

Чтобы привлечь в свои ряды новых специалистов, работодателям приходится идти на повышение заработной платы. Так, если в Приморском крае средняя зарплата составляет 49 тысяч рублей, то врачу предлагают доход в размере 50 тысяч рублей и выше.

Самую высокую заработную плату на Дальнем Востоке предлагают в Амурской области. Там врачам готовы платить 70 тысяч рублей при средней зарплате в регионе 54 тысячи рублей. Чуть меньше — 62 тысяч рублей готовы платить в Магаданской области, при средней заработной плате 59 тысяч рублей.

Отметим, что во всех регионах ДФО предлагаемая зарплата для врачей не опускается ниже 50 тысяч рублей. Даже в Бурятии, где врачи в среднем получают скромные для Дальнего Востока 37,3 тысячи рублей, работодатель готов увеличить зарплату до 50,5 тысяч рублей.

«Во всех регионах ДФО среднее вознаграждение у врачей выше, чем среднее предложение по региону. О чем это говорит? О том, что дефицит данных специалистов способствует росту зарплат, именно таким образом работодатели пытаются привлечь к себе кандидатов», — заявила руководитель пресс-службы рекрутингового агентства Елана Таращук.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о самых высокооплачиваемых вакансиях, представленных на трудовой бирже Дальнего Востока. С зарплатой в 4100 тысяч евро в месяц ищут в Приморском крае saleforce-разработчика. Однако, данная вакансия предусматривает, что кандидат владеет иностранными языками и согласен на переезд в Германию.

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#Новости#Общество#Владивосток#Зарплаты#Врачи
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