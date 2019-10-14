«Ростелеком» провёл оптику в более 800 домохозяйств Приморского края

GPON («оптика в дом») — технология пассивных оптических сетей, предполагающая прокладку кабеля непосредственно до квартиры или частного дома абонента. Кабель защищен от негативного воздействия внешней среды. Это обеспечивает высокую надежность и безупречное качество соединения. С подключением по технологии GPON можно одновременно и без потери качества играть в онлайн-игры, смотреть интерактивное телевидение Wink и пользоваться интернетом на скорости до 30 Мбит/с. Также клиентам доступны сервисы «Видеонаблюдение» и «Умный дом».