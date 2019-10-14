«Ростелеком» провёл оптику в более 800 домохозяйств Приморского края

Posted 14 октября 2019, 05:47
Published 14 октября 2019, 05:47
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В рамках реализации проекта специалисты «Ростелекома» проложили 17 километров оптоволокна и смонтировали оборудование емкостью в 828 абонентских портов.
GPON («оптика в дом») — технология пассивных оптических сетей, предполагающая прокладку кабеля непосредственно до квартиры или частного дома абонента. Кабель защищен от негативного воздействия внешней среды. Это обеспечивает высокую надежность и безупречное качество соединения. С подключением по технологии GPON можно одновременно и без потери качества играть в онлайн-игры, смотреть интерактивное телевидение Wink и пользоваться интернетом на скорости до 30 Мбит/с. Также клиентам доступны сервисы «Видеонаблюдение» и «Умный дом».
«Для районных центров и поселков с преобладанием частной застройки подключение по GPON является самым оптимальным решением. На сегодняшний день оптическими линиями «Ростелеком» охвачены более 78 % всех домохозяйств Приморского края. До конца 2019 года мы планируем обеспечить технической возможностью подключения к телеком-услугам по оптике жителей города Лесозаводск, поселка Кавалерово, сел Красный Яр и Спасское», — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.