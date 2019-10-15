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Posted 15 октября 2019, 00:26

Published 15 октября 2019, 00:26

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Следователи назвали предварительную причину обрушения дома в Приморье

Следователи назвали предварительную причину обрушения дома в Приморье

15 октября 2019, 00:26
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Происшествие
По факту гибели женщины во время частичного обрушения дома в Новонежино возбуждено уголовное дело. Названа предварительная причина ЧП — неисправный водонагреватель, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту издания рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, погибшей в доме на улице Авиаторов в селе Новонежино женщине было 44 года.

Уголовное дело возбуждено по первой части 109 статьи УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

Точные причины происшествия ещё выясняются. По предварительной версии, обрушение мог спровоцировать неисправный водонагреватель в ванной соседней квартиры.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье в ночь на 15 октября произошло ЧП в Шкотовском районе.

#Новости#Происшествие
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