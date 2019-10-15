Следователи назвали предварительную причину обрушения дома в Приморье

Posted 15 октября 2019, 00:26
Published 15 октября 2019, 00:26
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Как корреспонденту издания рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, погибшей в доме на улице Авиаторов в селе Новонежино женщине было 44 года.
Уголовное дело возбуждено по первой части 109 статьи УК РФ — причинение смерти по неосторожности.
Точные причины происшествия ещё выясняются. По предварительной версии, обрушение мог спровоцировать неисправный водонагреватель в ванной соседней квартиры.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье в ночь на 15 октября произошло ЧП в Шкотовском районе.