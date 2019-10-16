Почти полторы тысячи приморцев, пострадавших от наводнения, получат выплаты

В целом, по 10 тысяч рублей получат более 800 приморцев. Ещё более 500 жителей региона получат по 50 тысяч рублей. Это те, кто частично утратил своё имущество из-за непогоды. Ещё 24 человека, кто полностью потерял имущество, получат по 100 тысяч рублей в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013–2021 годы.