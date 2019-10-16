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Posted 16 октября 2019, 06:27

Published 16 октября 2019, 06:27

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Почти полторы тысячи приморцев, пострадавших от наводнения, получат выплаты

Почти полторы тысячи приморцев, пострадавших от наводнения, получат выплаты

16 октября 2019, 06:27
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Выплаты
В Приморье поступили финансовые средства из федерального бюджета на выплаты жителям региона, которые пострадали от наводнения. В целом, выплаты получат почти 1,5 тысячи приморцев. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В департаменте труда и социального развития края корреспонденту агентства рассказали о том, что в край накануне поступили финансовые средства из федерального бюджета в размере 39,7 миллиона рублей. Они распределены по кредитным организациям и на почту для выплат гражданам, которые пострадали из-за наводнения.

В целом, по 10 тысяч рублей получат более 800 приморцев. Ещё более 500 жителей региона получат по 50 тысяч рублей. Это те, кто частично утратил своё имущество из-за непогоды. Ещё 24 человека, кто полностью потерял имущество, получат по 100 тысяч рублей в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013–2021 годы.

«Согласно дополнительному списку, еще 100 человек получат выплаты по 10 тысяч рублей за подтопленный дом. 50 тысяч рублей получит семья, у которой имущество пострадало частично, 100 тысяч рублей — также одна семья за полную утрату имущества. Положенную помощь граждане, не вошедшие в основной список, получат уже в ближайшее время», — отметила исполняющий обязанности директора департамента Светлана Красицкая.

В департаменте продолжают работу по формированию списка граждан, пострадавших из-за наводнения.

#Новости#Общество#Выплаты#АПК#Наводнение
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