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Posted 16 октября 2019, 07:38

Published 16 октября 2019, 07:38

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Во Владивостоке состоялся форум ЭСКАТО

Во Владивостоке состоялся форум ЭСКАТО

16 октября 2019, 07:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Форум
В столице Дальнего Востока состоялся форум Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Участников из других стран поприветствовала первый вице-губернатор региона Вера Щербина. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе администрации края корреспонденту агентства рассказали о том, что Основная цель форума – обеспечить всесторонний диалог между регионами Северо-Восточной Азии. Участники в течение двух дней обсуждают общее состояние и проблемы реализации программы по устойчивому развитию до 2030 года, результаты ее работы спустя пять лет после запуска, обмениваются практиками многостороннего сотрудничества для достижения общих целей.

Первый вице-губернатора Приморского края Вера Щербина пояснила, что все регионы страны сейчас включились в реализацию национальных проектов, куда входят такие направления, как человеческий капитал, создание комфортной городской среды и экономический рост.

«У нас очень важные и совершенно конкретные задачи – формирование благоприятных условий для развития бизнеса, повышение привлекательности региона для туристов, развитие инфраструктуры и, самое важное, повышение благосостояния жителей Приморья. Вместе с тем, это накладывает определенную ответственность по сохранению уникальной природы, обеспечению экологической безопасности при реализации инвестпроектов. Нам интересен опыт других стран и регионов по достижению целей устойчивого развития, и мы тоже готовы делиться своим опытом в этих областях», – пояснила Вера Щербина.

По окончании форума стороны обменялись предложениями и рекомендации по заявленным ранее вопросам.

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