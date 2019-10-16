Во Владивостоке состоялся форум ЭСКАТО

Posted 16 октября 2019, 07:38
Published 16 октября 2019, 07:38
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В пресс-службе администрации края корреспонденту агентства рассказали о том, что Основная цель форума – обеспечить всесторонний диалог между регионами Северо-Восточной Азии. Участники в течение двух дней обсуждают общее состояние и проблемы реализации программы по устойчивому развитию до 2030 года, результаты ее работы спустя пять лет после запуска, обмениваются практиками многостороннего сотрудничества для достижения общих целей.
Первый вице-губернатора Приморского края Вера Щербина пояснила, что все регионы страны сейчас включились в реализацию национальных проектов, куда входят такие направления, как человеческий капитал, создание комфортной городской среды и экономический рост.
«У нас очень важные и совершенно конкретные задачи – формирование благоприятных условий для развития бизнеса, повышение привлекательности региона для туристов, развитие инфраструктуры и, самое важное, повышение благосостояния жителей Приморья. Вместе с тем, это накладывает определенную ответственность по сохранению уникальной природы, обеспечению экологической безопасности при реализации инвестпроектов. Нам интересен опыт других стран и регионов по достижению целей устойчивого развития, и мы тоже готовы делиться своим опытом в этих областях», – пояснила Вера Щербина.
По окончании форума стороны обменялись предложениями и рекомендации по заявленным ранее вопросам.