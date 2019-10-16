Во Владивостоке состоялся форум ЭСКАТО

«У нас очень важные и совершенно конкретные задачи – формирование благоприятных условий для развития бизнеса, повышение привлекательности региона для туристов, развитие инфраструктуры и, самое важное, повышение благосостояния жителей Приморья. Вместе с тем, это накладывает определенную ответственность по сохранению уникальной природы, обеспечению экологической безопасности при реализации инвестпроектов. Нам интересен опыт других стран и регионов по достижению целей устойчивого развития, и мы тоже готовы делиться своим опытом в этих областях», – пояснила Вера Щербина.