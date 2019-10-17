vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября 2019, 13:46

Published 17 октября 2019, 13:46

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Альфа-Банк организовал выпуск облигаций «Трансконтейнер» с рекордно низкой ставкой

Альфа-Банк организовал выпуск облигаций «Трансконтейнер» с рекордно низкой ставкой

17 октября 2019, 13:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Альфа-Банк успешно завершил выпуск биржевых облигаций ПАО «Трансконтейнер» серии ПБО-01 на общую сумму порядка десяти миллиардов рублей. Выпуск осуществлялся в течение пяти лет.

Стартовая ориентировочная ставка первого купона составляла 7,5-7,65% годовых. Однако, в связи с активным интересом инвесторов, финальная ставка была понижена. К окончанию заявок ставка равнялась 7,43% годовых. Данный показатель равен показателю эффективной доходности погашения. Необходимо подчеркнуть общий спрос, который достиг порядка 29 миллиардов рублей, сообщает kursdela.biz.

Директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок отметил заинтересованность инвесторов в облигациях ПАО «Трансконтейнер», особенно перед тем, как его контрольный пакет акций был приватизирован. Это позволило банку в четыре раза уменьшить ориентир по ставке начального купона. В итоге Альфа-Банк установил рекордно маленькую ставку в размере 7,3% годовых.

Отмечается, что размещение данных облигаций на бирже проводилось по открытой подписке. Выпуск предусматривает амортизацию в размере 25% от номинала даты выплат в размере семи-десяти купонов. Сам период купонов равняется шести месяцам. Предполагаемое число размещения - 23 октября.

Также вместе с Альфа-Банком в размещении принимают участие ВТБ Капитал и Райффайзенбанк.

ПАО «Трансконтейнер» - самый масштабный в России оператор контейнеров. По итогам 2018 года его прибыль достигла 9,5 миллиардов рублей. Сегодня в парке компании 74,1 тысячи единиц контейнеров и 27,8 тысяч единиц фитиновых платформ.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика