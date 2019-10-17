Альфа-Банк организовал выпуск облигаций «Трансконтейнер» с рекордно низкой ставкой

Posted 17 октября 2019, 13:46
Published 17 октября 2019, 13:46
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Стартовая ориентировочная ставка первого купона составляла 7,5-7,65% годовых. Однако, в связи с активным интересом инвесторов, финальная ставка была понижена. К окончанию заявок ставка равнялась 7,43% годовых. Данный показатель равен показателю эффективной доходности погашения. Необходимо подчеркнуть общий спрос, который достиг порядка 29 миллиардов рублей, сообщает kursdela.biz.
Директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок отметил заинтересованность инвесторов в облигациях ПАО «Трансконтейнер», особенно перед тем, как его контрольный пакет акций был приватизирован. Это позволило банку в четыре раза уменьшить ориентир по ставке начального купона. В итоге Альфа-Банк установил рекордно маленькую ставку в размере 7,3% годовых.
Отмечается, что размещение данных облигаций на бирже проводилось по открытой подписке. Выпуск предусматривает амортизацию в размере 25% от номинала даты выплат в размере семи-десяти купонов. Сам период купонов равняется шести месяцам. Предполагаемое число размещения - 23 октября.
Также вместе с Альфа-Банком в размещении принимают участие ВТБ Капитал и Райффайзенбанк.
ПАО «Трансконтейнер» - самый масштабный в России оператор контейнеров. По итогам 2018 года его прибыль достигла 9,5 миллиардов рублей. Сегодня в парке компании 74,1 тысячи единиц контейнеров и 27,8 тысяч единиц фитиновых платформ.