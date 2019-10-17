Альфа-Банк организовал выпуск облигаций «Трансконтейнер» с рекордно низкой ставкой

Директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок отметил заинтересованность инвесторов в облигациях ПАО «Трансконтейнер», особенно перед тем, как его контрольный пакет акций был приватизирован. Это позволило банку в четыре раза уменьшить ориентир по ставке начального купона. В итоге Альфа-Банк установил рекордно маленькую ставку в размере 7,3% годовых.