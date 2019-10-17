Альфа-Банк выпустил облигации РОСНАНО в объеме 12 млрд рублей

Posted 17 октября 2019, 11:44
Published 17 октября 2019, 11:44
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Перед началом букбилдинга выпуск бумаг маркетировался в объеме 5 млрд рублей с ориентиром ставки купона 8,4-8,65% годовых, пишет Inkazan. Но при формировании книги заявок количество переподписки увеличилось в пять раз и достигло свыше 90 запросов от физических и юридических лиц. Компаниям удалось повысить финальный объем выпуска до 12 млрд рублей.
Глава управления по работе с финансовыми компаниями Альфа-Банка Анна Бакулина отметила, что такого рода сделка между “Роснано” и Альфа-Банком состоялась впервые. Она заявила о крайне удачном результате сотрудничества, поскольку удалось добиться столь высокого для российского рынка облигаций интереса инвесторов и рекордно низкой для компании ставки купона.
Заместитель исполнительного директора ООО «УК «Роснано» Артур Галстян добавил, что компания впервые в своей истории заключила рыночную сделку без государственной гарантии. В “Роснано” отметили рекордный спрос на ценные бумаги, что подтверждает правильную финансовую стратегию компании и свидетельствует об успешности вторичного рынка облигаций.
Отмечается, что техническое размещение произойдет 24 октября.