Альфа-Банк выпустил облигации РОСНАНО в объеме 12 млрд рублей

Перед началом букбилдинга выпуск бумаг маркетировался в объеме 5 млрд рублей с ориентиром ставки купона 8,4-8,65% годовых, пишет Inkazan. Но при формировании книги заявок количество переподписки увеличилось в пять раз и достигло свыше 90 запросов от физических и юридических лиц. Компаниям удалось повысить финальный объем выпуска до 12 млрд рублей.