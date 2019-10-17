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Posted 17 октября 2019, 03:38

Published 17 октября 2019, 03:38

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

авария

В Приморье водитель без прав угробил пассажира

17 октября 2019, 03:38
Фото: Медиахолдинг1Mi. авария
Серьезная авария унесла жизнь 28-летнего жителя Приморья. ДТП случилось на трассе Раздольное — Хасан, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе ГИБДД, авария случилась в районе 135 километра дороги Раздольное — Хасан.

Выяснилось, что 52-летний водитель «Исузу Визард» потерял управление над автомобилем и вылетел в кювет, где опрокинулся. Травмы пассажира авто, 28-летнего мужчины, оказались настолько критичными, что он скончался на месте происшествия.

Сам водитель получил травмы головы и был госпитализирован.

Ко всему прочему в ходе проверки стало известно, что водитель просто не имел право садиться за руль — у него просто нет прав, а в автошколе он никогда не учился.

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