В Приморье водитель без прав угробил пассажира

Posted 17 октября 2019, 03:38
Published 17 октября 2019, 03:38
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе ГИБДД, авария случилась в районе 135 километра дороги Раздольное — Хасан.
Выяснилось, что 52-летний водитель «Исузу Визард» потерял управление над автомобилем и вылетел в кювет, где опрокинулся. Травмы пассажира авто, 28-летнего мужчины, оказались настолько критичными, что он скончался на месте происшествия.
Сам водитель получил травмы головы и был госпитализирован.
Ко всему прочему в ходе проверки стало известно, что водитель просто не имел право садиться за руль — у него просто нет прав, а в автошколе он никогда не учился.