Вылетев из Владивостока, врач баскетбольной команды «Урал» принялся спасать жизнь

Как рассказал сам Сергей Дацун, у мужчины была реальная угроза жизни и здоровью. У гражданина почти не прощупывался пульс, стремительно падало давление, и понижался сахар в крови. Пассажир даже терял сознание. На то, чтобы привести в чувство мужчину, врачу понадобилось около 40-50 минут. Огромную помощь ему оказывали бортпроводники.