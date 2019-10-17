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Posted 17 октября 2019, 10:09

Published 17 октября 2019, 10:09

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Врач делает анализы

Вылетев из Владивостока, врач баскетбольной команды «Урал» принялся спасать жизнь

17 октября 2019, 10:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi. Врач делает анализы
Сюжет
Самолет
В самолете, который вылетел накануне из Владивостока в Новосибирск, стало плохо жителю Узбекистана. К счастью на борту оказался врач, который сопровождал баскетбольную команду «Урал». Он и спас жизнь мужчине, у которого стремительно снижался уровень сахара в крови и падало давление, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Когда бортпроводники узнали о том, что одному из пассажиров плохо, они обратились к командиру воздушного судна. Капитан по громкой связи попросил помощи у медика, если такой есть среди пассажиров.

На просьбу о помощи откликнулся врач Сергей Дацун, который является врачом баскетбольной команды «Урал».

В момент, когда медицинский работник оказывал первую помощь гражданину Узбекистана, было принято решение посадить самолет на запасном аэродроме города Братск. Как только самолет приземлился, на борт оперативно зашли сотрудники скорой помощи, которые провели обследование и разрешили продолжить пассажиру путь до Новосибирска.

Как рассказал сам Сергей Дацун, у мужчины была реальная угроза жизни и здоровью. У гражданина почти не прощупывался пульс, стремительно падало давление, и понижался сахар в крови. Пассажир даже терял сознание. На то, чтобы привести в чувство мужчину, врачу понадобилось около 40-50 минут. Огромную помощь ему оказывали бортпроводники.

Напомним, ранее РИА «Восток-Медиа» сообщал о том, что самолет, совершавший рейс из Владивостока в Новосибирск незапланированно сел в Братске.

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#Новости#Общество#Самолет#Врач#Задержка рейса
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