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Posted 18 октября 2019, 08:24

Published 18 октября 2019, 08:24

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Энергетика

Названы причины кадровых перестановок в ТЭЦ Приморья

18 октября 2019, 08:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi. Энергетика
Сюжет
Эксклюзив
В руководстве «ДГК» заявили о том, что филиал «Приморская генерация» проходит процесс преобразования. По информации профсоюзов Приморья, уведомления о сокращении получили 99 сотрудников, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В начале текущей недели Федерация профсоюзов Приморья опубликовала новость о сокращении почти сотни работников трёх крупнейших ТЭЦ региона: Артёмовской, Владивостокской и Партизанской. При этом, что стало причиной кадрового изменения, профсоюзы не сообщали.

Чтобы добиться ответа на вопрос, редакция агентства направила запрос в филиал «Приморской генерации» «Дальневосточной генерирующей компании». Так, в пресс-службе «ДГК» подтвердили, что в компании произойдут перемены, влекущие за собой кадровые перестановки. Но пока никто из сотрудников организации не получил уведомления о расторжении трудового договора. Поэтому говорить о количестве работников, которых коснётся данное изменение пока рано.

«В настоящее время АО «Дальневосточная генерирующая компания», в том числе филиалы «Приморская генерация» (в частности СП «Артемовская», «Владивостокская» и «Партизанская ТЭЦ» и СП «Приморские тепловые сети» находятся в процессе преобразований, связанных с консолидаций управленческих функций в головной компании, совершенствованием и структурированием рабочих процессов, направленных на повышение качества управления обществом, сокращения непроизводственных затрат и в результате — обеспечения бесперебойного и надежного энергоснабжения территорий.

Ремонтному персоналу предприятия, в составе ремонтного персонала других тепловых электростанций региона, предлагается перевод в крупное энергоремонтное предприятие, создаваемое на базе АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания», с сохранением действующих социальных гарантий и оплаты труда», — сообщили в пресс-службе «ДГК».

Ранее РИА Восток-Медиа» сообщало о том, что уведомления о расторжении трудовых договоров получили 280 сотрудников Федеральной противопожарной службы. Как оказалось, пожарных с началом следующего года переведут под командование ГУ МЧС России по Приморью.

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#Новости#Общество#Владивосток#Эксклюзив#Энергетика
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