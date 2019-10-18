Названы причины кадровых перестановок в ТЭЦ Приморья

Чтобы добиться ответа на вопрос, редакция агентства направила запрос в филиал «Приморской генерации» «Дальневосточной генерирующей компании». Так, в пресс-службе «ДГК» подтвердили, что в компании произойдут перемены, влекущие за собой кадровые перестановки. Но пока никто из сотрудников организации не получил уведомления о расторжении трудового договора. Поэтому говорить о количестве работников, которых коснётся данное изменение пока рано.