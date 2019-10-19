Картина дня в Приморье: недобросовестный водитель, «рекордсмен» по штрафам и пробки

Житель Владивостока за один день погасил свою задолженность в размере 80 тысяч рублей. Это сумма 80-ти штрафов вместе с исполнительским сбором. В управлении федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю корреспонденту агентства пояснили, что в отделе по взысканию административных штрафов представители ведомства возбудили сразу 80 исполнительных производств из-за того, что один из жителей региона не оплатил штрафы за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма составила 49 тысяч рублей. Мужчина решил проигнорировать свои долги, но после того как узнал, что автомобиль он не сможет продать, он полностью погасил свою задолженность.