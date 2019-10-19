Картина дня в Приморье: недобросовестный водитель, «рекордсмен» по штрафам и пробки

Posted 19 октября 2019, 08:06
Published 19 октября 2019, 08:06
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Недобросовестный водитель
В социальных сетях очевидцы распространили информацию о водителе автомобиля, который во Владивостоке не пропустил машину скорой медицинской помощи с включёнными проблесковыми маячками. По их версии, житель региона якобы игнорировал все сигналы автомобиля специальной службы. Иницидент произошёл в районе улицы Алеутская.
«Рекордсмен» по штрафам
Житель Владивостока за один день погасил свою задолженность в размере 80 тысяч рублей. Это сумма 80-ти штрафов вместе с исполнительским сбором. В управлении федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю корреспонденту агентства пояснили, что в отделе по взысканию административных штрафов представители ведомства возбудили сразу 80 исполнительных производств из-за того, что один из жителей региона не оплатил штрафы за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма составила 49 тысяч рублей. Мужчина решил проигнорировать свои долги, но после того как узнал, что автомобиль он не сможет продать, он полностью погасил свою задолженность.
Пробок не будет, но только вот когда?
В столице Дальнего Востока продолжается благоустройство территории в районе стадиона «Авангард». При этом специалисты рассказали о том, что все работы будут завершены к концу октября текущего года.