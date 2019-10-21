Приморский депутат стал «нерукопожатным»

За несколько недель депутат успел обратиться к американскому президенту, написать странный пост о сенаторе от Приморского края, опубликовать сомнительное сообщение о нескольких приморских политиках. Особенно сильно он прошёлся по коллеге по цеху — коммунисту Долгачёву. Его он назвал Иудой, а после Ищенко приснился какой-то сон, после которого он простил коллегу.