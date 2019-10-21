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Posted 21 октября 2019, 13:00

Published 21 октября 2019, 13:00

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Приморский депутат стал «нерукопожатным»

Приморский депутат стал «нерукопожатным»

21 октября 2019, 13:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Депутат ЗС ПК и член партии КПРФ Андрей Ищенко извинился за посты опубликованные в телеграм-канале «Красный губернатор» и видео в своем аккаунте Инстаграм. Об этом сообщает РИА"Восток-Медиа».

Сегодня, 21 октября, состоялось заседание комитета по регламенту и депутатской этике которго с нетерпением ждала приморская общественность. На этом заседании должна была решиться судьба приморского депутата, коммуниста Андрей Ищенко, который ранее странно вёл себя в социальных сетях.

За несколько недель депутат успел обратиться к американскому президенту, написать странный пост о сенаторе от Приморского края, опубликовать сомнительное сообщение о нескольких приморских политиках. Особенно сильно он прошёлся по коллеге по цеху — коммунисту Долгачёву. Его он назвал Иудой, а после Ищенко приснился какой-то сон, после которого он простил коллегу.

На заседании присутствовала Роза Чемерис с супругом, которые также стали «героями» поста опального коммуниста. Роза Ищенко не простила и отметила, что подала жалобы на его действия. Коллеги депутата, которым дали слово для выступления осудили его действия, вынесли ему порицание и назвали его «нерукопожатным».

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