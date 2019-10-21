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Posted 21 октября 2019, 11:52

Published 21 октября 2019, 11:52

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Приморцев ждёт теплая погода

Приморцев ждёт теплая погода

21 октября 2019, 11:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Синоптики сообщают, что в Приморье сохранится тёплая осенняя погода. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Синоптическая обстановка наступившей недели на юге Дальнего Востока будет стабильной, погодные условия в основном будет определять поле повышенного атмосферного давления. Октябрь продолжит радовать Приморье тёплой погодой. Температурный фон довольно высокий. В ночные часы в начале недели будет немного морозно, 0…−5 °С, в горных районах воздух похолодает до −8…−10 °С. Теплее всего на побережье, +4…+10 °С.

Дни ожидаются солнечные, преобладающая температура воздуха составит +13…+20 °С. В последний рабочий день синоптическая ситуация немного изменится, подойдёт атмосферный фронт, который может вызвать в крае местами осадки. Ночь станет немного теплее. Днём максимальные температуры останутся на прежнем уровне.

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