Приморцев ждёт теплая погода

Синоптическая обстановка наступившей недели на юге Дальнего Востока будет стабильной, погодные условия в основном будет определять поле повышенного атмосферного давления. Октябрь продолжит радовать Приморье тёплой погодой. Температурный фон довольно высокий. В ночные часы в начале недели будет немного морозно, 0…−5 °С, в горных районах воздух похолодает до −8…−10 °С. Теплее всего на побережье, +4…+10 °С.