vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября 2019, 07:17

Published 23 октября 2019, 07:17

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Рекомендую «переобуться»: Борис Кубай рассказал, когда в Приморье испортится погода

23 октября 2019, 07:17
Сюжет
Погода
Главный синоптик Приморья сообщил, что уже к концу октября погода в регионе ухудшится. То, что наблюдается сейчас, считает Кубай — компенсация за дождливое лето, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как Борис Викторович рассказал «Примпогоде», на грядущих выходных погода по краю уже возьмёт курс на изменение. На следующей неделе пройдёт перестройка синоптических процессов, как итог — ощутимое отличие от нынешней погоды.

«Октябрь в крае закончится осадками в виде дождя и снега, а также понижением температуры воздуха. Автомобилистам настоятельно рекомендую «переобуться», особенно если их поездки нацелены на преодоление перевалов в Приморском крае, где вполне возможны гололёдные явления. Думаю, что этим стоит заняться уже в ближайшие выходные — последние в октябре», — сказал Борис Викторович.

Главный синоптик края также добавил, что тёплый октябрь 2019 года — компенсация приморцам за аномально дождливое лето.

#Новости#Общество#Погода#Прогноз погоды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика