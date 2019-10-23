Рекомендую «переобуться»: Борис Кубай рассказал, когда в Приморье испортится погода

Posted 23 октября 2019, 07:17
Published 23 октября 2019, 07:17
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Как Борис Викторович рассказал «Примпогоде», на грядущих выходных погода по краю уже возьмёт курс на изменение. На следующей неделе пройдёт перестройка синоптических процессов, как итог — ощутимое отличие от нынешней погоды.
«Октябрь в крае закончится осадками в виде дождя и снега, а также понижением температуры воздуха. Автомобилистам настоятельно рекомендую «переобуться», особенно если их поездки нацелены на преодоление перевалов в Приморском крае, где вполне возможны гололёдные явления. Думаю, что этим стоит заняться уже в ближайшие выходные — последние в октябре», — сказал Борис Викторович.
Главный синоптик края также добавил, что тёплый октябрь 2019 года — компенсация приморцам за аномально дождливое лето.