Рекомендую «переобуться»: Борис Кубай рассказал, когда в Приморье испортится погода

«Октябрь в крае закончится осадками в виде дождя и снега, а также понижением температуры воздуха. Автомобилистам настоятельно рекомендую «переобуться», особенно если их поездки нацелены на преодоление перевалов в Приморском крае, где вполне возможны гололёдные явления. Думаю, что этим стоит заняться уже в ближайшие выходные — последние в октябре», — сказал Борис Викторович.