Альфа-Банк создал эксклюзивную премию для малого и среднего бизнеса

Кроме того, Осин отметил, что полученный компанией знак качества может быть использован клиентами для маркировки своего офиса, продукции, сайта и пр. Также представители малого бизнеса, которые получили эту премию, вместе с ней получают и бонусы от «Клуба клиентов» Альфа-Банка, которые пойдут на развитие своего дела. Сюда относятся скидки на товары и услуги для компании, реклама, юридические и бухгалтерские услуги, офисное ПО и программы системы безопасности, телефония, канцелярские товары и пр.