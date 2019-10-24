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Posted 24 октября 2019, 11:55

Published 24 октября 2019, 11:55

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Альфа-Банк создал эксклюзивную премию для малого и среднего бизнеса

Альфа-Банк создал эксклюзивную премию для малого и среднего бизнеса

24 октября 2019, 11:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Альфа-Банк стал основателем уникальной премии «Бизнес класса А», участие в которой могут принять представители сегмента среднего и малого бизнеса.

Отмечается, что до конца текущего года Альфа-Банк вручит новую премию около 1400 своим клиентам, которые были отобраны специалистами компании после проведенного комплексного анализа.

В качестве оценок учитывались такие показатели, как рост выручки в счетах банках за последние шесть кварталов; зарплатный проект, налоги, отсутствие репутационных рисков, а также активное участие в «Клубе клиентов», организованным Альфа-Банком.

При награждении специалисты Альфа-Банка оценивают показатели устойчивости по развитию, положение компании на рынке домашнего региона, а также срок обслуживания в Альфа-Банке, который должен быть не менее пяти лет, сообщает kursdela.biz.

Член правления Альфа-Банка, руководитель блока «Малый бизнес» Денис Осин подчеркнул, что организованная банком премия «Бизнес класса А» - это отличительный знак качества, который банк предоставляет своим клиентам. Получить премию могу только лучшие представители бизнеса, которые демонстрируют высокие показатели роста, конкурентоспособность, а также чистую репутацию. Осин добавил, что, таким образом, Альфа-Банк устанавливает новый стандарт для отечественной банковской сферы, а именно оценку клиентов, основываясь на собственной внутренней экспертизы.

Кроме того, Осин отметил, что полученный компанией знак качества может быть использован клиентами для маркировки своего офиса, продукции, сайта и пр. Также представители малого бизнеса, которые получили эту премию, вместе с ней получают и бонусы от «Клуба клиентов» Альфа-Банка, которые пойдут на развитие своего дела. Сюда относятся скидки на товары и услуги для компании, реклама, юридические и бухгалтерские услуги, офисное ПО и программы системы безопасности, телефония, канцелярские товары и пр.

Необходимо добавить, что сегодня Альфа-Банк обслуживает более 480 тысяч представителей среднего и малого бизнеса.

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