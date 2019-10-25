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Posted 25 октября 2019, 00:59

Published 25 октября 2019, 00:59

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Так горят миллиарды: видео серьёзного пожара в Приморье заполонили соцсети

25 октября 2019, 00:59
Сюжет
Пожар
В Сети обсуждают крупный пожар в Надеждинском районе Приморья. Накануне огонь охватил кровлю недостроенного здания в селе Шмидтовка, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Вечером в четверг, 24 октября, серьёзный пожар охватил строящееся здание в Шмидтовке. Его площадь составила около 500 квадратных метров. Распространяющийся дым привлёк внимание многих очевидцев. Многочисленные видео заполонили новостные группы в соцсетях.

«У нас тенденция такая — всё новое огнём проверять», «Так горят миллиарды», «Ужас», «Какие убытки», «Ехал с Артёма, в районе углового видно было, дым километров на пять стелился. Понятно, что пожар, только не мог понять, что там так могло гореть», — реакция пользователей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало об этом пожаре. Его удалось полностью ликвидировать за полтора часа.

#Новости#Общество#Пожар#МЧС
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