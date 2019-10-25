Так горят миллиарды: видео серьёзного пожара в Приморье заполонили соцсети

Posted 25 октября 2019, 00:59
Published 25 октября 2019, 00:59
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Вечером в четверг, 24 октября, серьёзный пожар охватил строящееся здание в Шмидтовке. Его площадь составила около 500 квадратных метров. Распространяющийся дым привлёк внимание многих очевидцев. Многочисленные видео заполонили новостные группы в соцсетях.
«У нас тенденция такая — всё новое огнём проверять», «Так горят миллиарды», «Ужас», «Какие убытки», «Ехал с Артёма, в районе углового видно было, дым километров на пять стелился. Понятно, что пожар, только не мог понять, что там так могло гореть», — реакция пользователей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало об этом пожаре. Его удалось полностью ликвидировать за полтора часа.