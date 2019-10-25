Так горят миллиарды: видео серьёзного пожара в Приморье заполонили соцсети

«У нас тенденция такая — всё новое огнём проверять», «Так горят миллиарды», «Ужас», «Какие убытки», «Ехал с Артёма, в районе углового видно было, дым километров на пять стелился. Понятно, что пожар, только не мог понять, что там так могло гореть», — реакция пользователей.